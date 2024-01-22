Як змінилися ціни на вживані авто в Україні за рік — дослідження

Деякі популярні моделі вживаних авто подорожчали на 1000-1500 доларів за рік. Водночас, вартість бюджетного Daewoo Lanos не змінилася.

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Старіавтомобілі в Україні дорожчають — за 2023 рік середня їхня вартість зросла на 9,1%. Про це свідчить статистика Інституту досліджень авторинку.

Уживаний Audi A6 за рік подорожчав на 1500 доларів Фото: Audi

Експерти за рік проаналізували майже 3 мільйони оголошень про продаж вживаних авто в Україні. З'ясувалося, що на початку 2023 року середня ціна авто з пробігом становила 4800 доларів, а наприкінці — вже 6000 доларів. У середньому вартість вживаної машини за минулий рік сягнула $5700.

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Примітно, що не всі б/в авто в Україні дорожчають однаково. Відзначається залежність від віку машини — чим він менший, тим більше зросла ціна. Наприклад, моделі старше 15 років практично не подорожчали. Обумовлено це нестачею недорогих нових авто, які з часом поповнювали б вторинний ринок.

Крім того, відзначається зростання цін на популярні кросовери з пробігом і на вживані авто зі США, які зараз привозять у набагато менших кількостях, ніж раніше.

Масовий Daewoo Lanos не додав у ціні Фото: auto.ria.com

Найбільше подорожчали Audi A6 (+26,3%), Volkswagen Golf (+22,9%) і BMW 5 Series (+16,9%) — їхня вартість додала близько 1000-1500 доларів. Водночас, ціна Daewoo Lanos і ВАЗ-2106 залишилася незмінною.

Як змінилася вартість популярних вживаних авто у 2023 році:

Volkswagen Passat — середня ціна $7200 (зросла на 10,8% або $700);

Skoda Octavia — $7450 (+11,2% або $750);

Volkswagen Golf — $5900 (+22,9% або $1100);

Daewoo Lanos — $2500 (+0%);

Renault Megane — $6700 (+3,9% або $250);

BMW 5 Series — $6900 (+16,9% або $1000);

BMW 3 Series — $6000 (+9,1% або $500);

ВАЗ-2106 — $750 (+0%);

Opel Astra — $5200 (+13% або $600);

Audi A6 — $7200 (+26,3% або $1500).

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