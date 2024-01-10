В Україну за 2023 рік ввезли понад 200 тисяч уживаних авто: найпопулярніші моделі (фото)
Уживаних авто в Україні купують у 3,5 раза більше, ніж нових. Високим попитом користуються моделі Volkswagen, Renault, Skoda і Nissan.
У 2023 році український автопарк поповнили 214,4 тис. авто з пробігом. На них припадає понад 75% усього авторинку. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
Продажі вживаних авто в Україні знизилися на 45% порівняно з 2022 роком, адже наразі безкоштовного розмитнення немає. Водночас, вживаних авто придбали у 3,5 раза більше, ніж нових.Важливо
Найбільше українці купили вживаних авто з бензиновими двигунами — їх частка становить 45% від загальної кількості. 33% машин є дизельними, 14% — електричними, 5% — з ГБО, а 3% — гібридами. Найпопулярнішими марками на вторинному ринку є Volkswagen, Renault, Skoda, Ford і Nissan.
Новим лідером ринку минулого року став Volkswagen Golf. До трійки найбільш продаваних моделей потрапили Renault Megane і Skoda Octavia.
Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2023 рік:
- Volkswagen Golf — 16 123 шт.
- Renault Megane — 14 392 шт.
- Skoda Octavia — 10 261 шт.
- Volkswagen Passat — 8543 шт.
- Nissan Leaf — 5190 шт.
- Ford Focus — 4646 шт.
- Nissan Qashqai — 4339 шт.
- Volkswagen Touran — 4181 шт.
- Volkswagen Tiguan — 4075 шт.
- Audi A4 — 3940 шт.
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші нові авто. Лідерами симпатій є кросовери.
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