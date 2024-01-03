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Авто

Кросовери — у лідерах: найпопулярніші авто в Україні за 2023 рік (фото)

новий дастер 2023, Renault Duster, найпопулярніші авто в Україні, Toyota RAV4, Volkswagen ID.4
Фото: Renault | Найпопулярніше авто в Україні за 2023 рік — кросовер Renault Duster

У ТОП 10 лідерів українського авторинку за 2023 рік — одразу вісім кросоверів і позашляховиків. Вперше в історії серед лідерів опинився електромобіль.

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У 2023 році українці придбали майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них були кросоверами та позашляховиками. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Toyota RAV4, найпопулярніші авто в Україні, Volkswagen ID.4 Fullscreen
Toyota RAV4 посіла друге місце
Фото: Toyota

У десятці лідерів авторинку — одразу вісім моделей підвищеної прохідності. Винятком стали лише Skoda Octavia і Toyota Camry. Примітно, що на ці 10 авто припадає третина всіх продажів нових машин за минулий рік.

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Найпопулярніший автомобіль в Україні за 2023 рік — кросовер Renault Duster. Він лідирує з істотним відривом — продано 5445 цих автомобілів.

VW ID.4, найпопулярніші авто в Україні, Toyota RAV4, Volkswagen ID.4 Fullscreen
Вперше до трійки лідерів потрапив електромобіль — кросовер Volkswagen ID.4
Фото: Volkswagen

Друге місце посідає Toyota RAV4 (2934 шт.), а третє — електрокросовер Volkswagen ID.4 (2655 авто). Вперше в історії серед лідерів українського авторинку за підсумками року опинився електромобіль. Замикають ТОП-5 Mazda CX-5 (1647 авто) і Hyundai Tucson (1494 шт.).

Найпопулярніші авто в Україні за 2023 рік:

  1. Renault Duster — 5445 проданих авто.
  2. Toyota RAV4 — 2934 шт.
  3. Volkswagen ID.4 — 2655 шт.
  4. Mazda CX-5 — 1647 шт.
  5. Hyundai Tucson — 1494 шт.
  6. Toyota Land Cruiser Prado — 1480 шт.
  7. Suzuki Vitara — 1308 шт.
  8. Skoda Kodiaq — 1307 шт.
  9. Skoda Octavia — 1293 шт.
  10. Toyota Camry — 1221 шт.

Раніше Фокус розповідав, що Tesla втратила світове лідерство в сегменті електромобілів.

Також ми писали, що стала відома дата дебюту нового Duster в Україні.