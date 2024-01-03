Кросовери — у лідерах: найпопулярніші авто в Україні за 2023 рік (фото)
У ТОП 10 лідерів українського авторинку за 2023 рік — одразу вісім кросоверів і позашляховиків. Вперше в історії серед лідерів опинився електромобіль.
У 2023 році українці придбали майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них були кросоверами та позашляховиками. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
У десятці лідерів авторинку — одразу вісім моделей підвищеної прохідності. Винятком стали лише Skoda Octavia і Toyota Camry. Примітно, що на ці 10 авто припадає третина всіх продажів нових машин за минулий рік.Важливо
Найпопулярніший автомобіль в Україні за 2023 рік — кросовер Renault Duster. Він лідирує з істотним відривом — продано 5445 цих автомобілів.
Друге місце посідає Toyota RAV4 (2934 шт.), а третє — електрокросовер Volkswagen ID.4 (2655 авто). Вперше в історії серед лідерів українського авторинку за підсумками року опинився електромобіль. Замикають ТОП-5 Mazda CX-5 (1647 авто) і Hyundai Tucson (1494 шт.).
Найпопулярніші авто в Україні за 2023 рік:
- Renault Duster — 5445 проданих авто.
- Toyota RAV4 — 2934 шт.
- Volkswagen ID.4 — 2655 шт.
- Mazda CX-5 — 1647 шт.
- Hyundai Tucson — 1494 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado — 1480 шт.
- Suzuki Vitara — 1308 шт.
- Skoda Kodiaq — 1307 шт.
- Skoda Octavia — 1293 шт.
- Toyota Camry — 1221 шт.
Раніше Фокус розповідав, що Tesla втратила світове лідерство в сегменті електромобілів.
Також ми писали, що стала відома дата дебюту нового Duster в Україні.