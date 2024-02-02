Кроссоверы и электрокары: какие авто покупают украинцы в 2024 году (фото)
В десятке моделей-лидеров украинского авторынка — сразу девять кроссоверов. Кроме того, в нашей стране пользуются спросом электромобили из Китая.
За январь 2024 года украинцы приобрели 4,4 тыс. новых легковых автомобилей и большинство из них являются кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В ТОП-10 моделей-лидеров рынка — сразу 9 кроссоверов и внедорожников. Единственное исключение – хэтчбек Skoda Scala. К слову, на эти 10 авто приходится 39% всего январьского авторынка.
Лидерство сохраняет Renault Duster – продано 479 этих кроссоверов. Также отмечается, что в десятке лучших – сразу три электрических модели: это кроссоверы Volkswagen ID.4, BYD Song и Honda e:NS1. Все они завезены из Китая неофициальными дилерами.
Самые популярные авто в Украине за январь 2024 года:
- Renault Duster – 479 проданных автомобилей.
- Volkswagen ID.4 – 286 шт.
- Toyota RAV4 – 271 шт.
- Skoda Scala – 126 шт.
- Mazda CX-5 – 103 шт.
- Hyundai Tucson – 100 шт.
- BYD Song – 86 шт.
- Honda e:NS1 – 80 шт.
- Volkswagen Touareg – 79 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado – 78 шт.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился компактный кроссовер Toyota с ярким дизайном и расходом 4 л на 100 км.
Также мы писали, что в нашу страну привезли электрокроссовер Ford Mustang.