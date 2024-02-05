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Авто

Недорогие и маневренные: названы лучшие авто для начинающих водителей (фото)

Обучение вождению, начинающие водители, городские авто, авто для начинающих водителей
Фото: vesti.ua | Для начинающих водителей лучше всего подходят компактные авто

В рейтинг лучших авто для начинающих водителей попали городские модели. Они компактные, маневренные и экономичные, а еще недорогие.

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Выбор первого автомобиля – важный шаг для начинающего автомобилиста. Как правило, первыми покупают недорогие бюджетные модели, на которых легко оттачивать навыки вождения и которые не так жалко повредить. Британское издание Whatcar выбрало лучшие авто для малоопытных водителей.

В перечень попали компактные городские хэтчбеки. На них легко маневрировать и парковаться, а их моторы относительно маломощные.

10 место. Mazda 2

Mazda 2, Обучение вождению, начинающие водители, городские авто, авто для начинающих водителей Fullscreen
Mazda 2
Фото: Mazda

У Mazda 2 отличная управляемость и удачная компоновка салона с удобным водительским местом. У авто неплохая мультимедийная система и богатое оснащение.

Плюсы:

  • экономичные двигатели с "мягкой" гибридной установкой;
  • продуманная мультимедийная система;
  • богатая комплектация.

Минусы:

  • маленький багажник;
  • слабая шумоизоляция;
  • маломощный базовый двигатель.

9 место. Opel Corsa

Opel Corsa, Обучение вождению, начинающие водители, городские авто, авто для начинающих водителей Fullscreen
Opel Corsa
Фото: Stellantis

У Opel Corsa вместительный багажник и богатая комплектация. 1,2-литровые турбомоторы тяговитые и экономичные.

Плюсы:

  • экономичные и тяговитые турбомоторы;
  • большой багажник;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • не лучшая мультимедийная система;
  • низкая ликвидность.
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8 место. Kia Picanto

Kia Picanto, Обучение вождению, начинающие водители, городские авто, авто для начинающих водителей Fullscreen
Kia Picanto
Фото: Kia

Миниатюрный Kia Picanto создан для города. Он неплохо оснащен за свои деньги, а его 66-сильный мотор экономичный (6 л/100 км) и дешевый в эксплуатации.

Плюсы:

  • экономичный двигатель;
  • неплохая управляемость;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • небольшая мощность;
  • жесткая подвеска;
  • тесный салон.

7 место. Peugeot 208

Peugeot 208, Обучение вождению, начинающие водители, городские авто, авто для начинающих водителей Fullscreen
Peugeot 208
Фото: Stellantis

У Peugeot 208 комфортабельная подвеска и продуманный современный салон с качественной отделкой. 1,2-литровый 100-сильный турбомотор тяговитый и экономичный.

Плюсы:

  • экономичный и тяговитый двигатель;
  • комфортабельная подвеска;
  • качественная внутренняя отделка.

Минусы:

  • неинтересная управляемость;
  • не лучшая мультимедийная система.

6 место. Volkswagen Polo

Volkswagen Polo, Обучение вождению, начинающие водители, городские авто, авто для начинающих водителей Fullscreen
Volkswagen Polo
Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo – одна из лучших моделей В-класса. У него качественный салон, неплохая комплектация в варианте Life (особенно по безопасности), большой багажник и экономичный 1,0-литровый турбомотор на 95 л. с.

Плюсы:

  • хорошо настроена ходовая;
  • просторный салон.

Минусы:

  • бедная базовая комплектация;
  • слабый базовый двигатель.

5 место. Dacia Sandero

Dacia Sandero, Обучение вождению, начинающие водители, городские авто, авто для начинающих водителей Fullscreen
Dacia Sandero
Фото: Dacia

Sandero – самая популярная компактная модель в Европе. Ее главное преимущество – невысокая цена. К тому же, хэтчбек просторный и комфортабельный, а среди опций есть заводское ГБО.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • комфортабельная подвеска;
  • просторный салон.

Минусы:

  • небогатое оснащение по безопасности;
  • слабая шумоизоляция.

4 место. Hyundai i10

Hyundai i10, Обучение вождению, начинающие водители, городские авто, авто для начинающих водителей Fullscreen
Hyundai i10
Фото: Hyundai

Hyundai i10 небольшой, но вместит четырех взрослых. У него невысокий расход топлива и комфортабельная подвеска.

Плюсы:

  • просторный для своих размеров;
  • комфортабельный и тихий;
  • богатое базовое оснащение.

Минусы:

  • невысокий уровень безопасности;
  • слабый базовый мотор;
  • не лучшая роботизированная КПП.

3 место. SEAT Ibiza

Seat Ibiza, Обучение вождению, начинающие водители, городские авто, авто для начинающих водителей Fullscreen
Seat Ibiza
Фото: SEAT

SEAT Ibiza – компактная модель с увлекательной управляемостью. У нее отлично настроена ходовая и экономичный 1,0-литровый турбомотор на 95 л. с. с хорошей тягой.

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • вместительный салон;
  • тяговитые турбомоторы.

Минусы:

  • слабая шумоизоляция;
  • жесткая подвеска в версии FR.
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2 место. Skoda Fabia

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Skoda Fabia
Фото: Skoda

Fabia – более доступная альтернатива VW Polo на той же платформе. Это одна из самых просторных моделей В-класса с большим багажником.

Плюсы:

  • большой багажник;
  • просторный салон;
  • энергоемкая подвеска.

Минусы:

  • отделка салона;
  • не самая лучшая мультимедиа.

1 место. Renault Clio

Renault Clio, Обучение вождению, начинающие водители, городские авто, авто для начинающих водителей Fullscreen
Renault Clio
Фото: Renault

Обновленный Renault Clio стильный, богато оснащен и комфортабельный. Его 1,0-литровый 90-сильный турбомотор расходует всего 4,9 л/100 км.

Плюсы:

  • практичные салон и багажник;
  • хорошо настроенная ходовая;

Минусы:

  • тесный второй ряд;
  • жестковатая подвеска.

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