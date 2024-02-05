Недорогі та маневрені: названо найкращі авто для водіїв-початківців (фото)

До рейтингу найкращих авто для водіїв-початківців потрапили міські моделі. Вони компактні, маневрені та економічні, а ще недорогі.

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Вибір першого автомобіля — важливий крок для автомобіліста-початківця. Як правило, першими купують недорогі бюджетні моделі, на яких легко відточувати навички водіння і які не так шкода пошкодити. Британське видання Whatcar обрало найкращі авто для малодосвідчених водіїв.

До переліку потрапили компактні міські хетчбеки. На них легко маневрувати та паркуватися, а їхні мотори відносно малопотужні.

10 місце. Mazda 2

Mazda 2 Фото: Mazda

У Mazda 2 відмінна керованість і вдале компонування салону зі зручним водійським місцем. У авто непогана мультимедійна система і багате оснащення.

Плюси:

економічні двигуни з "м'якою" гібридною установкою;

продумана мультимедійна система;

багата комплектація.

Мінуси:

маленький багажник;

слабка шумоізоляція;

малопотужний базовий двигун.

9 місце. Opel Corsa

Opel Corsa Фото: Stellantis

У Opel Corsa місткий багажник і багата комплектація. 1,2-літрові турбомотори тяговиті й економічні.

Плюси:

економічні та тяговиті турбомотори;

великий багажник;

багате оснащення.

Мінуси:

не найкраща мультимедійна система;

низька ліквідність.

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8 місце. Kia Picanto

Kia Picanto Фото: Kia

Мініатюрний Kia Picanto створений для міста. Він непогано оснащений за свої гроші, а його 66-сильний мотор економічний (6 л/100 км) і дешевий в експлуатації.

Плюси:

економічний двигун;

непогана керованість;

багате оснащення.

Мінуси:

невелика потужність;

жорстка підвіска;

тісний салон.

7 місце. Peugeot 208

Peugeot 208 Фото: Stellantis

У Peugeot 208 комфортабельна підвіска і продуманий сучасний салон з якісним оздобленням. 1,2-літровий 100-сильний турбомотор тяговитий і економічний.

Плюси:

економічний і тяговитий двигун;

комфортабельна підвіска;

якісне внутрішнє оздоблення.

Мінуси:

нецікава керованість;

не найкраща мультимедійна система.

6 місце. Volkswagen Polo

Volkswagen Polo Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo — одна з найкращих моделей В-класу. У нього якісний салон, непогана комплектація у варіанті Life (особливо з безпеки), великий багажник і економічний 1,0-літровий турбомотор на 95 к. с.

Плюси:

добре налаштована ходова;

просторий салон.

Мінуси:

бідна базова комплектація;

слабкий базовий двигун.

5 місце. Dacia Sandero

Dacia Sandero Фото: Dacia

Sandero — найпопулярніша компактна модель у Європі. Її головна перевага — невисока ціна. До того ж, хетчбек просторий і комфортабельний, а серед опцій є заводське ГБО.

Плюси:

невисока ціна;

комфортабельна підвіска;

просторий салон.

Мінуси:

небагате оснащення з безпеки;

слабка шумоізоляція.

4 місце. Hyundai i10

Hyundai i10 Фото: Hyundai

Hyundai i10 невеликий, але вмістить чотирьох дорослих. У нього невисока витрата палива і комфортабельна підвіска.

Плюси:

просторий для своїх розмірів;

комфортабельний і тихий;

багате базове оснащення.

Мінуси:

невисокий рівень безпеки;

слабкий базовий мотор;

не найкраща роботизована КПП.

3 місце. SEAT Ibiza

Seat Ibiza Фото: SEAT

SEAT Ibiza — компактна модель із захопливою керованістю. У неї відмінно налаштована ходова і економічний 1,0-літровий турбомотор на 95 к. с. з хорошою тягою.

Плюси:

хороша керованість;

місткий салон;

тягові турбомотори.

Мінуси:

слабка шумоізоляція;

жорстка підвіска у версії FR.

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2 місце. Skoda Fabia

Skoda Fabia Фото: Skoda

Fabia — більш доступна альтернатива VW Polo на тій самій платформі. Це одна з найпросторіших моделей В-класу з великим багажником.

Плюси:

великий багажник;

просторий салон;

енергоємна підвіска.

Мінуси:

оздоблення салону;

не найкраща мультимедіа.

1 місце. Renault Clio

Renault Clio Фото: Renault

Оновлений Renault Clio стильний, багато оснащений і комфортабельний. Його 1,0-літровий 90-сильний турбомотор витрачає лише 4,9 л/100 км.

Плюси:

практичні салон і багажник;

добре налаштована ходова;

Мінуси:

тісний другий ряд;

жорсткувата підвіска.

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