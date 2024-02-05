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Недорогі та маневрені: названо найкращі авто для водіїв-початківців (фото)

Навчання водінню, водії-початківці, міські авто, авто для водіїв-початківців
Фото: vesti.ua | Для водіїв-початківців найкраще підходять компактні авто

До рейтингу найкращих авто для водіїв-початківців потрапили міські моделі. Вони компактні, маневрені та економічні, а ще недорогі.

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Вибір першого автомобіля — важливий крок для автомобіліста-початківця. Як правило, першими купують недорогі бюджетні моделі, на яких легко відточувати навички водіння і які не так шкода пошкодити. Британське видання Whatcar обрало найкращі авто для малодосвідчених водіїв.

До переліку потрапили компактні міські хетчбеки. На них легко маневрувати та паркуватися, а їхні мотори відносно малопотужні.

10 місце. Mazda 2

Mazda 2, Навчання водінню, водії-початківці, міські авто, авто для водіїв-початківців, авто для водіїв-початківців Fullscreen
Mazda 2
Фото: Mazda

У Mazda 2 відмінна керованість і вдале компонування салону зі зручним водійським місцем. У авто непогана мультимедійна система і багате оснащення.

Плюси:

  • економічні двигуни з "м'якою" гібридною установкою;
  • продумана мультимедійна система;
  • багата комплектація.

Мінуси:

  • маленький багажник;
  • слабка шумоізоляція;
  • малопотужний базовий двигун.

9 місце. Opel Corsa

Opel Corsa, Навчання водінню, водії-початківці, міські авто, авто для водіїв-початківців Fullscreen
Opel Corsa
Фото: Stellantis

У Opel Corsa місткий багажник і багата комплектація. 1,2-літрові турбомотори тяговиті й економічні.

Плюси:

  • економічні та тяговиті турбомотори;
  • великий багажник;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • не найкраща мультимедійна система;
  • низька ліквідність.
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8 місце. Kia Picanto

Kia Picanto, Навчання водінню, водії-початківці, міські авто, авто для водіїв-початківців Fullscreen
Kia Picanto
Фото: Kia

Мініатюрний Kia Picanto створений для міста. Він непогано оснащений за свої гроші, а його 66-сильний мотор економічний (6 л/100 км) і дешевий в експлуатації.

Плюси:

  • економічний двигун;
  • непогана керованість;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • невелика потужність;
  • жорстка підвіска;
  • тісний салон.

7 місце. Peugeot 208

Peugeot 208, Навчання водінню, водії-початківці, міські авто, авто для водіїв-початківців Fullscreen
Peugeot 208
Фото: Stellantis

У Peugeot 208 комфортабельна підвіска і продуманий сучасний салон з якісним оздобленням. 1,2-літровий 100-сильний турбомотор тяговитий і економічний.

Плюси:

  • економічний і тяговитий двигун;
  • комфортабельна підвіска;
  • якісне внутрішнє оздоблення.

Мінуси:

  • нецікава керованість;
  • не найкраща мультимедійна система.

6 місце. Volkswagen Polo

Volkswagen Polo, Навчання водінню, водії-початківці, міські авто, авто для водіїв-початківців Fullscreen
Volkswagen Polo
Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo — одна з найкращих моделей В-класу. У нього якісний салон, непогана комплектація у варіанті Life (особливо з безпеки), великий багажник і економічний 1,0-літровий турбомотор на 95 к. с.

Плюси:

  • добре налаштована ходова;
  • просторий салон.

Мінуси:

  • бідна базова комплектація;
  • слабкий базовий двигун.

5 місце. Dacia Sandero

Dacia Sandero, Навчання водінню, водії-початківці, міські авто, авто для водіїв-початківців Fullscreen
Dacia Sandero
Фото: Dacia

Sandero — найпопулярніша компактна модель у Європі. Її головна перевага — невисока ціна. До того ж, хетчбек просторий і комфортабельний, а серед опцій є заводське ГБО.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • комфортабельна підвіска;
  • просторий салон.

Мінуси:

  • небагате оснащення з безпеки;
  • слабка шумоізоляція.

4 місце. Hyundai i10

Hyundai i10, Навчання водінню, водії-початківці, міські авто, авто для водіїв-початківців, авто для водіїв-початківців Fullscreen
Hyundai i10
Фото: Hyundai

Hyundai i10 невеликий, але вмістить чотирьох дорослих. У нього невисока витрата палива і комфортабельна підвіска.

Плюси:

  • просторий для своїх розмірів;
  • комфортабельний і тихий;
  • багате базове оснащення.

Мінуси:

  • невисокий рівень безпеки;
  • слабкий базовий мотор;
  • не найкраща роботизована КПП.

3 місце. SEAT Ibiza

Seat Ibiza, Навчання водінню, водії-початківці, міські авто, авто для водіїв-початківців Fullscreen
Seat Ibiza
Фото: SEAT

SEAT Ibiza — компактна модель із захопливою керованістю. У неї відмінно налаштована ходова і економічний 1,0-літровий турбомотор на 95 к. с. з хорошою тягою.

Плюси:

  • хороша керованість;
  • місткий салон;
  • тягові турбомотори.

Мінуси:

  • слабка шумоізоляція;
  • жорстка підвіска у версії FR.
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2 місце. Skoda Fabia

Skoda Fabia, Навчання водінню, водії-початківці, міські авто, авто для водіїв-початківців Fullscreen
Skoda Fabia
Фото: Skoda

Fabia — більш доступна альтернатива VW Polo на тій самій платформі. Це одна з найпросторіших моделей В-класу з великим багажником.

Плюси:

  • великий багажник;
  • просторий салон;
  • енергоємна підвіска.

Мінуси:

  • оздоблення салону;
  • не найкраща мультимедіа.

1 місце. Renault Clio

Renault Clio, Навчання водінню, водії-початківці, міські авто, авто для водіїв-початківців Fullscreen
Renault Clio
Фото: Renault

Оновлений Renault Clio стильний, багато оснащений і комфортабельний. Його 1,0-літровий 90-сильний турбомотор витрачає лише 4,9 л/100 км.

Плюси:

  • практичні салон і багажник;
  • добре налаштована ходова;

Мінуси:

  • тісний другий ряд;
  • жорсткувата підвіска.

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