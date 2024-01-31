Кросовери та електрокари: визначено найкращі жіночі автомобілі 2024 року (фото)

У фінал конкурсу Women's World Car Of The Year вийшли п'ять моделей. Серед них — електромобілі, кросовери, суперкар і рамний пікап.

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Оголошено фіналістів конкурсу Women's World Car Of The Year ("Жіночий всесвітній автомобіль року") за 2024 рік. За перемогу поборються п'ять моделей. Про це повідомляють на офіційному сайті премії.

Фіналістів обрали із 62 претендентів, причому журі відзначило високий рівень усіх учасників. Кожна з п'яти моделей є переможцем у своїй категорії. Одна з них стане жіночим авто року: переможця за традицією оголосять 8 березня — у Міжнародний день боротьби за права жінок.

Найкращий сімейний автомобіль — Volvo EX30 Найкращий великий автомобіль — BMW 5 Series Найкращий кросовер — Kia EV9 Найкращий ексклюзивний автомобіль — Aston Martin DB12 Найкращий позашляховик/пікап — Volkswagen Amarok

Найкращі авто для жінок у 2024 році:

найкращий сімейний автомобіль — Volvo EX30;

найкращий великий автомобіль — BMW 5 Series;

найкращий кросовер — Kia EV9;

найкращий ексклюзивний автомобіль — Aston Martin DB12;

найкращий позашляховик/пікап — Volkswagen Amarok.

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Конкурс Women's World Car Of The Year проводиться з 2010 року. Найкращі жіночі автомобілі обирає журі з 75 автожурналісток, які представляють 52 країни на п'яти континентах. Вони проводять тести претендентів, а також оцінюють безпеку, керованість, комфорт, технологічність, дизайн, економічність, екологічність і вартість. Минулого року переможцем став кросовер Kia Niro.

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