Практичні та місткі: найкращі універсали 2024 року (фото)

Сегмент універсалів — широкий і різноманітний. На вибір запропоновано компактні та преміальні, розкішні та спортивні моделі для сім'ї.

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У наші дні практичні автомобілісти обирають кросовери. Вони цінують місткий салон і великий багажник. Втім, на ринку ще залишається альтернатива їм: сімейні універсали, як правило, ще просторіші. Британський сайт Whatcar назвав найкращі універсали 2024 року.

Audi A6 Avant

Audi A6 Avant Фото: Audi

Audi комфортабельний і просторий. Навіть базовий 2,0-літровий турбомотор досить тяговитий, а версії з повним приводом демонструють хороше зчеплення з дорогою.

Плюси:

якісний салон;

тяговиті мотори;

багате оснащення.

Мінуси:

не найкраща шумоізоляція;

дорога пневмопідвіска.

BMW 3 серії Touring

BMW 3 серії Touring Фото: BMW

Універсал BMW 3 Series приваблює найкращою в класі керованістю, але не найпросторіший усередині. Зате у нього сучасна мультимедійна система iDrive.

Плюси:

хороша керованість;

сучасна мультимедійна система.

Мінуси:

невеликий багажник;

жорстка підвіска.

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Mercedes C-Class Estate

Mercedes C-Class Estate Фото: Top Gear

Універсал Mercedes C-Class комфортабельний і оснащується економічними дизелями та гібридними установками. Утім, він недешевий.

Плюси:

комфортабельна їзда;

економічність.

Мінуси:

не найпрактичніший у класі;

керованість гірша, ніж у конкурентів.

Citroen C5 X

Citroen C5 X Фото: Stellantis

Крос-універсал Citroen комфортабельний і тихий. У нього збільшений кліренс і висока посадка за кермом, а в лінійці є економічний плагін-гібрид.

Плюси:

невисока ціна;

комфортабельна їзда;

якісний салон.

Мінуси:

невеликий багажник;

не найкраща керованість.

Seat Leon

Seat Leon ST Фото: SEAT

Seat Leon — універсал із південним характером. Він добре керується, хоч і дещо жорсткуватий у спортивній версії FR. У авто великий 620-літровий багажник. До того ж, модель недорога і доволі багато оснащена.

Плюси:

хороша керованість;

великий багажник;

невисока ціна.

Мінуси:

пружна підвіска;

гучний 1,5-літровий двигун.

BMW 5 серії Touring

BMW 5 серії Touring Фото: BMW

Універсал BMW 5 Series цікавий в управлінні та якісний усередині. Покупці можуть обрати з широкої палітри бензинових, дизельних і гібридних версій.

Плюси:

якісне оздоблення салону;

економічні дизелі та гібриди;

хороша мультимедійна система.

Мінуси:

підвіска жорсткувата;

не настільки просторий, як конкуренти.

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MG 5 EV

MG 5 EV Фото: Auto Express

Компактний електричний універсал MG 5 EV має 578-літровий багажник і запас ходу до 400 км. У нього дуже м'яка підвіска і багате оснащення.

Плюси:

невисока ціна;

багате оснащення;

пристойний запас ходу.

Мінуси:

не найсучасніша мультимедійна система;

повільна швидкість заряджання.

Mercedes E-Class Estate

Mercedes-Benz E-Class Estate Фото: Mercedes-Benz

Універсал Mercedes E-Class приваблює розкішним салоном, великою кількістю нових технологій і найбільшим багажником Е-класу — 615-1830 л. Особливо вражає економічний дизельний плагін-гібрид на 302 к. с.

Плюси:

великий багажник;

багате оснащення;

економічний плагін-гібрид.

Мінуси:

висока ціна.

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi Фото: Skoda

Skoda Octavia недорога і практична, а її багажник величезний — його об'єм становить 640-1700 л. Найкращим двигуном є 1,5-літрова 150-сильна турбочетвірка.

Плюси:

величезний багажник;

енергоємна підвіска.

Мінуси:

нецікава керованість;

керування пічкою за допомогою тачскріна.

Toyota Corolla Touring Sports

Toyota Corolla Touring Sports Фото: Toyota

Універсал Toyota Corolla компактний, але доволі місткий. У нього м'яка підвіска та економічна (4,5 л/100 км) гібридна установка. До того ж, Corolla традиційно вирізняється надійністю.

Плюси:

економічність і низький рівень викидів;

надійність;

м'яка підвіска.

Мінуси:

слабка шумоізоляція;

не найкращі мультимедіа та цифрова приборка.

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