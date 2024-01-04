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Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $20 000 (фото)

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Фото: Motor Trend | Кросовери стали найпопулярнішим класом авто

Експерти визначили 10 найкращих компактних кросоверів з пробігом і назвали їхні сильні та слабкі сторони. До рейтингу потрапили як масові, так і преміальні моделі.

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Кросовери — найпопулярніший клас автомобілів у наші дні. Вони практичні, відрізняються високою посадкою і збільшеним кліренсом. Зараз такі моделі стає вигідно приганяти з Європи — на ринку чимало доступних кросоверів з пробігом. Британське видання WhatCar назвало найкращі старі кросовери вартістю до 15 000 фунтів стерлінгів ($20 000).

1. Skoda Karoq

Skoda Karoq, найкращі кросовери з пробігом, старі кросовери, найкращі кросовери, найкращі старі кросовери Fullscreen
Skoda Karoq
Фото: Skoda

Кросовер Skoda просторий, практичний і добре продуманий. У нього добре налаштована ходова і невисока ціна.

Плюси:

  • практичний салон;
  • комфортабельна підвіска;
  • тяговиті двигуни.

Мінуси:

  • нецікава керованість;
  • не найекономічніші двигуни.

2. SEAT Ateca

SEAT Ateca, найкращі кросовери з пробігом, старі кросовери, найкращі кросовери, найкращі старі кросовери Fullscreen
SEAT Ateca
Фото: SEAT

SEAT Ateca — побратим Skoda Karoq з більш захопливою керованістю. У нього просторий салон і немаленький багажник.

Плюси:

  • просторі салон і багажник;
  • добре налаштоване шасі;
  • невисока ціна на вторинному ринку.

Мінуси:

  • матеріали внутрішнього оздоблення;
  • є економічніші моделі.

3. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan, кращі кросовери з пробігом, старі кросовери, кращі кросовери, кращі старі кросовери, кращі старі кросовери Fullscreen
Volkswagen Tiguan
Фото: Volkswagen

У Volkswagen Tiguan якісне оздоблення, просторий салон і тяговитий 2,0-літровий турбодизель. Також відзначається хороша шумоізоляція.

Плюси:

  • практичний салон;
  • хороша шумоізоляція;
  • непогана керованість.

Мінуси:

  • посередня надійність;
  • тісний третій ряд у семимісній версії Allspace.
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4. BMW X1

BMW X1, найкращі кросовери з пробігом, старі кросовери, найкращі кросовери, найкращі старі кросовери Fullscreen
BMW X1
Фото: BMW

BMW X1 — один із найдешевших преміальних кросоверів із якісним внутрішнім оздобленням і непоганою мультимедіа. Він доволі просторий і багато оснащений.

Плюси:

  • просторий салон;
  • якісне внутрішнє оздоблення;
  • хороша керованість.

Мінуси:

  • слабка шумоізоляція;
  • висока ціна.

5. Kia Sportage

Kia Sportage, кращі кросовери з пробігом, старі кросовери, кращі кросовери, кращі старі кросовери, кращі старі кросовери Fullscreen
Kia Sportage
Фото: Kia

Кросовер надійний і, як правило, дуже багато оснащений. Старі Kia Sportage недорогі.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • гарне співвідношення ціни та якості.

Мінуси:

  • посередня керованість;
  • жорсткувата підвіска;
  • не у всіх авто є сучасні системи безпеки.

6. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson, найкращі кросовери з пробігом, старі кросовери, найкращі кросовери, найкращі старі кросовери Fullscreen
Hyundai Tucson
Фото: Hyundai

Hyundai Tucson попереднього покоління недорогий і багато укомплектований. У нього просторий і практичний салон.

Плюси:

  • просторий салон;
  • багата комплектація;
  • невисока ціна.

Мінуси:

  • підвищена витрата палива;
  • пружна підвіска;
  • якість пластику в оздобленні.

7. Toyota C-HR

Toyota C-HR, найкращі кросовери з пробігом, старі кросовери, найкращі кросовери, найкращі старі кросовери Fullscreen
Toyota C-HR
Фото: Toyota

Компактний кросовер Toyota має стильний вигляд, надійний і непоганий в управлінні, нехай і не найпросторіший всередині.

Плюси:

  • висока якість збірки;
  • багате оснащення;
  • жвавий 1,2-літровий турбомотор.

Мінуси:

  • конкуренти практичніші;
  • не найкраща мультимедіа;
  • галаслива гібридна установка.

8. Audi Q3

Audi Q3, найкращі кросовери з пробігом, старі кросовери, найкращі кросовери, найкращі старі кросовери Fullscreen
Audi Q3
Фото: Audi

Преміальна модель з якісним інтер'єром і тяговитими двигунами. У нього хороша керованість і непогана шумоізоляція.

Плюси:

  • якісне оздоблення;
  • хороша шумоізоляція.

Мінуси:

  • тісний салон;
  • жорстка підвіска у версії S line.

9. Renault Kadjar

Renault Kadjar, найкращі кросовери з пробігом, старі кросовери, найкращі кросовери, найкращі старі кросовери Fullscreen
Renault Kadjar
Фото: Renault

Кросовер Renault Kadjar відносно недорогий і комфортабельний, а також має великий багажник.

Плюси:

  • просторий салон і великий багажник;
  • тихі бензинові двигуни.

Мінуси:

  • не найвища якість;
  • неінформативні гальма.
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10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai, найкращі кросовери з пробігом, старі кросовери, найкращі кросовери, найкращі старі кросовери Fullscreen
Nissan Qashqai
Фото: Nissan

На ринку достатньо вживаних Nissan Qashqai другого покоління. Кросовер тихий, комфортабельний і економічний.

Плюси:

  • тихий і комфортабельний;
  • невисока витрата палива;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • обмежений огляд назад;
  • жорстка їзда з 19-дюймовими колесами.

Раніше Фокус розповідав про новий спортивний кросовер Toyota з витратою менше 5 л на 100 км.

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