Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $20 000 (фото)

Експерти визначили 10 найкращих компактних кросоверів з пробігом і назвали їхні сильні та слабкі сторони. До рейтингу потрапили як масові, так і преміальні моделі.

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Кросовери — найпопулярніший клас автомобілів у наші дні. Вони практичні, відрізняються високою посадкою і збільшеним кліренсом. Зараз такі моделі стає вигідно приганяти з Європи — на ринку чимало доступних кросоверів з пробігом. Британське видання WhatCar назвало найкращі старі кросовери вартістю до 15 000 фунтів стерлінгів ($20 000).

1. Skoda Karoq

Skoda Karoq Фото: Skoda

Кросовер Skoda просторий, практичний і добре продуманий. У нього добре налаштована ходова і невисока ціна.

Плюси:

практичний салон;

комфортабельна підвіска;

тяговиті двигуни.

Мінуси:

нецікава керованість;

не найекономічніші двигуни.

2. SEAT Ateca

SEAT Ateca Фото: SEAT

SEAT Ateca — побратим Skoda Karoq з більш захопливою керованістю. У нього просторий салон і немаленький багажник.

Плюси:

просторі салон і багажник;

добре налаштоване шасі;

невисока ціна на вторинному ринку.

Мінуси:

матеріали внутрішнього оздоблення;

є економічніші моделі.

3. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

У Volkswagen Tiguan якісне оздоблення, просторий салон і тяговитий 2,0-літровий турбодизель. Також відзначається хороша шумоізоляція.

Плюси:

практичний салон;

хороша шумоізоляція;

непогана керованість.

Мінуси:

посередня надійність;

тісний третій ряд у семимісній версії Allspace.

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4. BMW X1

BMW X1 Фото: BMW

BMW X1 — один із найдешевших преміальних кросоверів із якісним внутрішнім оздобленням і непоганою мультимедіа. Він доволі просторий і багато оснащений.

Плюси:

просторий салон;

якісне внутрішнє оздоблення;

хороша керованість.

Мінуси:

слабка шумоізоляція;

висока ціна.

5. Kia Sportage

Kia Sportage Фото: Kia

Кросовер надійний і, як правило, дуже багато оснащений. Старі Kia Sportage недорогі.

Плюси:

просторий інтер'єр;

гарне співвідношення ціни та якості.

Мінуси:

посередня керованість;

жорсткувата підвіска;

не у всіх авто є сучасні системи безпеки.

6. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Hyundai Tucson попереднього покоління недорогий і багато укомплектований. У нього просторий і практичний салон.

Плюси:

просторий салон;

багата комплектація;

невисока ціна.

Мінуси:

підвищена витрата палива;

пружна підвіска;

якість пластику в оздобленні.

7. Toyota C-HR

Toyota C-HR Фото: Toyota

Компактний кросовер Toyota має стильний вигляд, надійний і непоганий в управлінні, нехай і не найпросторіший всередині.

Плюси:

висока якість збірки;

багате оснащення;

жвавий 1,2-літровий турбомотор.

Мінуси:

конкуренти практичніші;

не найкраща мультимедіа;

галаслива гібридна установка.

8. Audi Q3

Audi Q3 Фото: Audi

Преміальна модель з якісним інтер'єром і тяговитими двигунами. У нього хороша керованість і непогана шумоізоляція.

Плюси:

якісне оздоблення;

хороша шумоізоляція.

Мінуси:

тісний салон;

жорстка підвіска у версії S line.

9. Renault Kadjar

Renault Kadjar Фото: Renault

Кросовер Renault Kadjar відносно недорогий і комфортабельний, а також має великий багажник.

Плюси:

просторий салон і великий багажник;

тихі бензинові двигуни.

Мінуси:

не найвища якість;

неінформативні гальма.

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10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Фото: Nissan

На ринку достатньо вживаних Nissan Qashqai другого покоління. Кросовер тихий, комфортабельний і економічний.

Плюси:

тихий і комфортабельний;

невисока витрата палива;

багате оснащення.

Мінуси:

обмежений огляд назад;

жорстка їзда з 19-дюймовими колесами.

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