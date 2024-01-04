Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $20 000 (фото)
Експерти визначили 10 найкращих компактних кросоверів з пробігом і назвали їхні сильні та слабкі сторони. До рейтингу потрапили як масові, так і преміальні моделі.
Кросовери — найпопулярніший клас автомобілів у наші дні. Вони практичні, відрізняються високою посадкою і збільшеним кліренсом. Зараз такі моделі стає вигідно приганяти з Європи — на ринку чимало доступних кросоверів з пробігом. Британське видання WhatCar назвало найкращі старі кросовери вартістю до 15 000 фунтів стерлінгів ($20 000).
1. Skoda Karoq
Кросовер Skoda просторий, практичний і добре продуманий. У нього добре налаштована ходова і невисока ціна.
Плюси:
- практичний салон;
- комфортабельна підвіска;
- тяговиті двигуни.
Мінуси:
- нецікава керованість;
- не найекономічніші двигуни.
2. SEAT Ateca
SEAT Ateca — побратим Skoda Karoq з більш захопливою керованістю. У нього просторий салон і немаленький багажник.
Плюси:
- просторі салон і багажник;
- добре налаштоване шасі;
- невисока ціна на вторинному ринку.
Мінуси:
- матеріали внутрішнього оздоблення;
- є економічніші моделі.
3. Volkswagen Tiguan
У Volkswagen Tiguan якісне оздоблення, просторий салон і тяговитий 2,0-літровий турбодизель. Також відзначається хороша шумоізоляція.
Плюси:
- практичний салон;
- хороша шумоізоляція;
- непогана керованість.
Мінуси:
- посередня надійність;
- тісний третій ряд у семимісній версії Allspace.
4. BMW X1
BMW X1 — один із найдешевших преміальних кросоверів із якісним внутрішнім оздобленням і непоганою мультимедіа. Він доволі просторий і багато оснащений.
Плюси:
- просторий салон;
- якісне внутрішнє оздоблення;
- хороша керованість.
Мінуси:
- слабка шумоізоляція;
- висока ціна.
5. Kia Sportage
Кросовер надійний і, як правило, дуже багато оснащений. Старі Kia Sportage недорогі.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- гарне співвідношення ціни та якості.
Мінуси:
- посередня керованість;
- жорсткувата підвіска;
- не у всіх авто є сучасні системи безпеки.
6. Hyundai Tucson
Hyundai Tucson попереднього покоління недорогий і багато укомплектований. У нього просторий і практичний салон.
Плюси:
- просторий салон;
- багата комплектація;
- невисока ціна.
Мінуси:
- підвищена витрата палива;
- пружна підвіска;
- якість пластику в оздобленні.
7. Toyota C-HR
Компактний кросовер Toyota має стильний вигляд, надійний і непоганий в управлінні, нехай і не найпросторіший всередині.
Плюси:
- висока якість збірки;
- багате оснащення;
- жвавий 1,2-літровий турбомотор.
Мінуси:
- конкуренти практичніші;
- не найкраща мультимедіа;
- галаслива гібридна установка.
8. Audi Q3
Преміальна модель з якісним інтер'єром і тяговитими двигунами. У нього хороша керованість і непогана шумоізоляція.
Плюси:
- якісне оздоблення;
- хороша шумоізоляція.
Мінуси:
- тісний салон;
- жорстка підвіска у версії S line.
9. Renault Kadjar
Кросовер Renault Kadjar відносно недорогий і комфортабельний, а також має великий багажник.
Плюси:
- просторий салон і великий багажник;
- тихі бензинові двигуни.
Мінуси:
- не найвища якість;
- неінформативні гальма.
10. Nissan Qashqai
На ринку достатньо вживаних Nissan Qashqai другого покоління. Кросовер тихий, комфортабельний і економічний.
Плюси:
- тихий і комфортабельний;
- невисока витрата палива;
- багате оснащення.
Мінуси:
- обмежений огляд назад;
- жорстка їзда з 19-дюймовими колесами.
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