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Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $20 000 (фото)

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Фото: Motor Trend | Кроссоверы стали самым популярным классом авто

Эксперты определили 10 лучших компактных кроссоверов с пробегом и назвали их сильные и слабые стороны. В рейтинг попали как массовые, так и премиальные модели.

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Кроссоверы – самый популярный класс автомобилей в наши дни. Они практичные, отличаются высокой посадкой и увеличенным клиренсом. Сейчас такие модели становится выгодно пригонять из Европы – на рынке немало доступных кроссоверов с пробегом. Британское издание WhatCar назвало лучшие подержанные кроссоверы стоимостью до 15 000 фунтов стерлингов ($20 000).

1. Skoda Karoq

Skoda Karoq, лучшие кроссоверы с пробегом, подержанные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
Skoda Karoq
Фото: Skoda

Кроссовер Skoda просторный, практичный и хорошо продуман. У него хорошо настроена ходовая и невысокая цена.

Плюсы:

  • практичный салон;
  • комфортабельная подвеска;
  • тяговитые двигатели.

Минусы:

  • неинтересная управляемость;
  • не самые экономичные двигатели.

2. SEAT Ateca

SEAT Ateca, лучшие кроссоверы с пробегом, подержанные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
SEAT Ateca
Фото: SEAT

SEAT Ateca – собрат Skoda Karoq с более увлекательной управляемостью. У него просторный салон и немаленький багажник.

Плюсы:

  • просторные салон и багажник;
  • хорошо настроенное шасси;
  • невысокая цена на вторичном рынке.

Минусы:

  • материалы внутренней отделки;
  • есть более экономичные модели.

3. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan, лучшие кроссоверы с пробегом, подержанные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
Volkswagen Tiguan
Фото: Volkswagen

У Volkswagen Tiguan качественная отделка, просторный салон и тяговитый 2,0-литровый турбодизель. Также отмечается хорошая шумоизоляция.

Плюсы:

  • практичный салон;
  • хорошая шумозоляция;
  • неплохая управляемость.

Минусы:

  • посредственная надежность;
  • тесный третий ряд в семиместной версии Allspace.
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4. BMW X1

BMW X1, лучшие кроссоверы с пробегом, подержанные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
BMW X1
Фото: BMW

BMW X1 – один из самых дешевых премиальных кроссоверов с качественной внутренней отделкой и неплохой мультимедиа. Он довольно просторный и богато оснащен.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • качественная внутренняя отделка;
  • хорошая управляемость.

Минусы:

  • слабая шумоизоляция;
  • высокая цена.

5. Kia Sportage

Kia Sportage, лучшие кроссоверы с пробегом, подержанные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
Kia Sportage
Фото: Kia

Кроссовер надежный и, как правило, очень богато оснащен. Подержанные Kia Sportage недорогие.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • хорошее соотношение цены и качества.

Минусы:

  • посредственная управляемость;
  • жестковата подвеска;
  • не у всех авто есть современные системы безопасности.

6. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson, лучшие кроссоверы с пробегом, подержанные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
Hyundai Tucson
Фото: Hyundai

Hyundai Tucson предыдущего поколения недорогой и богато укомплектован. У него просторный и практичный салон.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • богатая комплектация;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • повышенный расход топлива;
  • упругая подвеска;
  • качество пластика в отделке.

7. Toyota C-HR

Toyota C-HR, лучшие кроссоверы с пробегом, подержанные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
Toyota C-HR
Фото: Toyota

Компактный кроссовер Toyota выглядит стильно, надежный и неплох в управлении, пусть и не самый просторный внутри.

Плюсы:

  • высокое качество сборки;
  • богатое оснащение;
  • резвый 1,2-литровый турбомотор.

Минусы:

  • конкуренты практичнее;
  • не самая лучшая мультимедиа;
  • шумная гибридная установка.

8. Audi Q3

Audi Q3, лучшие кроссоверы с пробегом, подержанные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
Audi Q3
Фото: Audi

Премиальная модель с качественным интерьером и тяговитыми двигателями. У него хорошая управляемость и неплохая шумоизоляция.

Плюсы:

  • качественная отделка;
  • хорошая шумоизоляция.

Минусы:

  • тесный салон;
  • жесткая подвеска в версии S line.

9. Renault Kadjar

Renault Kadjar, лучшие кроссоверы с пробегом, подержанные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
Renault Kadjar
Фото: Renault

Кроссовер Renault Kadjar относительно недорогой и комфортабельный, а также обладает большим багажником.

Плюсы:

  • просторный салон и большой багажник;
  • тихие бензиновые двигатели.

Минусы:

  • не самое высокое качество;
  • неинформативные тормоза.
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10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai, лучшие кроссоверы с пробегом, подержанные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие подержанные кроссоверы Fullscreen
Nissan Qashqai
Фото: Nissan

На рынке достаточно подержанных Nissan Qashqai второго поколения. Кроссовер тихий, комфортабельный и экономичный.

Плюсы:

  • тихий и комфортабельный;
  • невысокий расход топлива;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • ограниченный обзор назад;
  • жесткая езда с 19-дюймовыми колесами.

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