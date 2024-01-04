Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $20 000 (фото)
Эксперты определили 10 лучших компактных кроссоверов с пробегом и назвали их сильные и слабые стороны. В рейтинг попали как массовые, так и премиальные модели.
Кроссоверы – самый популярный класс автомобилей в наши дни. Они практичные, отличаются высокой посадкой и увеличенным клиренсом. Сейчас такие модели становится выгодно пригонять из Европы – на рынке немало доступных кроссоверов с пробегом. Британское издание WhatCar назвало лучшие подержанные кроссоверы стоимостью до 15 000 фунтов стерлингов ($20 000).
1. Skoda Karoq
Кроссовер Skoda просторный, практичный и хорошо продуман. У него хорошо настроена ходовая и невысокая цена.
Плюсы:
- практичный салон;
- комфортабельная подвеска;
- тяговитые двигатели.
Минусы:
- неинтересная управляемость;
- не самые экономичные двигатели.
2. SEAT Ateca
SEAT Ateca – собрат Skoda Karoq с более увлекательной управляемостью. У него просторный салон и немаленький багажник.
Плюсы:
- просторные салон и багажник;
- хорошо настроенное шасси;
- невысокая цена на вторичном рынке.
Минусы:
- материалы внутренней отделки;
- есть более экономичные модели.
3. Volkswagen Tiguan
У Volkswagen Tiguan качественная отделка, просторный салон и тяговитый 2,0-литровый турбодизель. Также отмечается хорошая шумоизоляция.
Плюсы:
- практичный салон;
- хорошая шумозоляция;
- неплохая управляемость.
Минусы:
- посредственная надежность;
- тесный третий ряд в семиместной версии Allspace.
4. BMW X1
BMW X1 – один из самых дешевых премиальных кроссоверов с качественной внутренней отделкой и неплохой мультимедиа. Он довольно просторный и богато оснащен.
Плюсы:
- просторный салон;
- качественная внутренняя отделка;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- слабая шумоизоляция;
- высокая цена.
5. Kia Sportage
Кроссовер надежный и, как правило, очень богато оснащен. Подержанные Kia Sportage недорогие.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- хорошее соотношение цены и качества.
Минусы:
- посредственная управляемость;
- жестковата подвеска;
- не у всех авто есть современные системы безопасности.
6. Hyundai Tucson
Hyundai Tucson предыдущего поколения недорогой и богато укомплектован. У него просторный и практичный салон.
Плюсы:
- просторный салон;
- богатая комплектация;
- невысокая цена.
Минусы:
- повышенный расход топлива;
- упругая подвеска;
- качество пластика в отделке.
7. Toyota C-HR
Компактный кроссовер Toyota выглядит стильно, надежный и неплох в управлении, пусть и не самый просторный внутри.
Плюсы:
- высокое качество сборки;
- богатое оснащение;
- резвый 1,2-литровый турбомотор.
Минусы:
- конкуренты практичнее;
- не самая лучшая мультимедиа;
- шумная гибридная установка.
8. Audi Q3
Премиальная модель с качественным интерьером и тяговитыми двигателями. У него хорошая управляемость и неплохая шумоизоляция.
Плюсы:
- качественная отделка;
- хорошая шумоизоляция.
Минусы:
- тесный салон;
- жесткая подвеска в версии S line.
9. Renault Kadjar
Кроссовер Renault Kadjar относительно недорогой и комфортабельный, а также обладает большим багажником.
Плюсы:
- просторный салон и большой багажник;
- тихие бензиновые двигатели.
Минусы:
- не самое высокое качество;
- неинформативные тормоза.
10. Nissan Qashqai
На рынке достаточно подержанных Nissan Qashqai второго поколения. Кроссовер тихий, комфортабельный и экономичный.
Плюсы:
- тихий и комфортабельный;
- невысокий расход топлива;
- богатое оснащение.
Минусы:
- ограниченный обзор назад;
- жесткая езда с 19-дюймовыми колесами.
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