Новий сімейний електромобіль BMW показали на перших фото

Новий BMW 5 Series Touring стане більшим і просторішим усередині. Універсал запропонують у бензинових, дизельних, гібридних та електричних версіях.

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Лінійку BMW 5 Series 2024 незабаром розширить універсал Touring. Його мають представити в лютому на автошоу в Женеві, але вже розсекретили. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Як і седан BMW 5 Series G60, універсал відрізняється гранованим дизайном. Його задні стійки даху нахилені на великий кут, а заднє скло зверху прикрите невеликим спойлером.

На фото потрапила електрична версія i5 Фото: carscoops.com

Новий BMW 5 Series Touring стане більшим — його довжина перевищить 5 метрів. Це дасть змогу збільшити внутрішній простір і об'єм багажника. На передній панелі з'явиться широкий вигнутий дисплей.

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Універсал BMW сфотографували в електричному виконанні i5. Він буде доступний у версіях на 340 і 600 к.с. Крім того, в лінійці очікуються бензинові та дизельні модифікації потужністю від 190 до 380 к.с., а також гібриди, які можна зарядити, на 299-573 к.с.

Універсал BMW 5 Series стане більшим Фото: Motor1.com

А ще анонсовано спортивний універсал BMW M5 Touring. Його оснастять 4,4-літровим V8 твін-турбо і електромотором сумарною потужністю не менше 700 сил.

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