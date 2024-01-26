Практичные и вместительные: лучшие универсалы 2024 года (фото)

Сегмент универсалов — широкий и разнообразный. На выбор предложены компактные и премиальные, роскошные и спортивные модели для семьи.

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В наши дни практичные автомобилисты выбирают кроссоверы. Они ценят вместительный салон и большой багажник. Впрочем, на рынке еще остается альтернатива им: семейные универсалы, как правило, еще просторнее. Британский сайт Whatcar назвал лучшие универсалы 2024 года.

Audi A6 Avant

Audi A6 Avant Фото: Audi

Audi комфортабельный и просторный. Даже базовый 2,0-литровый турбомотор достаточно тяговит, а версии с полным приводом демонстрируют хорошее сцепление с дорогой.

Плюсы:

качественный салон;

тяговитые моторы;

богатое оснащение.

Минусы:

не самая лучшая шумоизоляция;

дорогая пневмоподвеска.

BMW 3 Series Touring

BMW 3 Series Touring Фото: BMW

Универсал BMW 3 Series привлекает лучшей в классе управляемостью, но не самый просторный внутри. Зато у него современная мультимедийная система iDrive.

Плюсы:

хорошая управляемость;

современная мультимедийная система.

Минусы:

небольшой багажник;

жесткая подвеска.

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Mercedes C-Class Estate

Mercedes C-Class Estate Фото: Top Gear

Универсал Mercedes C-Class комфортабельный и оснащается экономичными дизелями и гибридными установками. Впрочем, он недешевый.

Плюсы:

комфортабельная езда;

экономичность.

Минусы:

не самый практичный в классе;

управляемость хуже, чем у конкурентов.

Citroen C5 X

Citroen C5 X Фото: Stellantis

Кросс-универсал Citroen комфортабельный и тихий. У него увеличенный клиренс и высокая посадка за рулем, а в линейке есть экономичный плагин-гибрид.

Плюсы:

невысокая цена;

комфортабельная езда;

качественный салон.

Минусы:

небольшой багажник;

не самая лучшая управляемость.

Seat Leon

Seat Leon ST Фото: SEAT

Seat Leon – универсал со южным характером. Он хорошо управляется, хоть и несколько жестковат в спортивной версии FR. У авто большой 620-литровый багажник. К тому же, модель недорогая и довольно богато оснащена.

Плюсы:

хорошая управляемость;

большой багажник;

невысокая цена.

Минусы:

упругая подвеска;

громкий 1,5-литровый двигатель.

BMW 5 Series Touring

BMW 5 Series Touring Фото: BMW

Универсал BMW 5 Series интересен в управлении и качественный внутри. Покупатели могут выбрать из широкой палитры бензиновых, дизельных и гибридных версий.

Плюсы:

качественная отделка салона;

экономичные дизели и гибриды;

хорошая мультимедийная система.

Минусы:

подвеска жестковата;

не столь просторен, как конкуренты.

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MG 5 EV

MG 5 EV Фото: Auto Express

Компактный электрический универсал MG 5 EV обладает 578-литровым багажником и запасом хода до 400 км. У него очень мягкая подвеска и богатое оснащение.

Плюсы:

невысокая цена;

богатое оснащение;

приличный запас хода.

Минусы:

не самая современная мультимедийная система;

медленная скорость зарядки.

Mercedes E-Class Estate

Mercedes-Benz E-Class Estate Фото: Mercedes-Benz

Универсал Mercedes E-Class привлекает роскошным салоном, обилием новых технологий и самым большим багажником Е-классе – 615-1830 л. Особенно впечатляет экономичный дизельный плагин-гибрид на 302 л. с.

Плюсы:

большой багажник;

богатое оснащение;

экономичный плагин-гибрид.

Минусы:

высокая цена.

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi Фото: Skoda

Skoda Octavia недорогая и практичная, а ее багажник огромен – его объем составляет 640-1700 л. Лучшим двигателем является 1,5-литровая 150-сильная турбочетверка.

Плюсы:

огромный багажник;

энергоемкая подвеска.

Минусы:

неинтересная управляемость;

управление печкой посредством тачскрина.

Toyota Corolla Touring Sports

Toyota Corolla Touring Sports Фото: Toyota

Универсал Toyota Corolla компактный, но довольно вместительный. У него мягкая подвеска и экономичная (4,5 л/100 км) гибридная установка. К тому же, Corolla традиционно отличается надежностью.

Плюсы:

экономичность и низкий уровень выбросов;

надежность;

мягкая подвеска.

Минусы:

слабая шумоизоляция;

не самые лучшие мультимедиа и цифровая приборка.

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