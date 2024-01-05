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Авто

Пікап, гібрид та електрокар: названо найкращі авто року на думку американців (фото)

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Фото: Toyota | Toyota Prius стала автомобілем року в США

Нова Toyota Prius стала найкращим авто року в Північній Америці. Журі премії відзначило яскравий дизайн хетчбека та його економічність.

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Оголошено переможців конкурсу North American Car of the Year ("Північноамериканський автомобіль року"). Найкращими стали електромобіль, гібрид і модель із двигуном внутрішнього згоряння. Про це повідомляється на сайті премії.

Найкращим авто року в Америці стала нова Toyota Prius. Журі відзначило, що хетчбек не тільки економічний, а й має стильний вигляд. До того ж, гібрид, що підзаряджається, може проїхати понад 60 км на електротязі.

Kia EV9, авто року, найкращі авто року, найкращий кросовер, найкращий кросовер Fullscreen
Найкращий кросовер року — електрокар Kia EV9
Фото: Kia

Найкращий кросовер року — електромобіль Kia EV9. Це практична сімейна модель за невисокою (за мірками електрокарів) ціною.

Пікапом року став Ford F-Series Super Duty. Його цінують за велику вантажопідйомність і тяговиті бензинові та дизельні двигуни V8.

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Конкурс North American Car of the Year проводиться з 1989 року. Найкращі авто року обирає журі з 50 автожурналістів зі США та Канади.

Ford F-Series Super Duty, авто року, найкращі авто року, найкращий кросовер, найкращий кросовер Fullscreen
Ford F-Series Super Duty став пікапом року
Фото: Ford

Минулого року в сегменті легкових авто перемогла Honda Civic, найкращим позашляховиком став Ford Bronco, а найкращим пікапом — Ford Maverick.

До слова, нещодавно гібрид Toyota Prius став найкращим авто року і на батьківщині — в Японії.

Також Фокус розповідав про фіналістів конкурсу "Європейський автомобіль року".