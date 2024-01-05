Пікап, гібрид та електрокар: названо найкращі авто року на думку американців (фото)

Нова Toyota Prius стала найкращим авто року в Північній Америці. Журі премії відзначило яскравий дизайн хетчбека та його економічність.

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Оголошено переможців конкурсу North American Car of the Year ("Північноамериканський автомобіль року"). Найкращими стали електромобіль, гібрид і модель із двигуном внутрішнього згоряння. Про це повідомляється на сайті премії.

Найкращим авто року в Америці стала нова Toyota Prius. Журі відзначило, що хетчбек не тільки економічний, а й має стильний вигляд. До того ж, гібрид, що підзаряджається, може проїхати понад 60 км на електротязі.

Найкращий кросовер року — електрокар Kia EV9 Фото: Kia

Найкращий кросовер року — електромобіль Kia EV9. Це практична сімейна модель за невисокою (за мірками електрокарів) ціною.

Пікапом року став Ford F-Series Super Duty. Його цінують за велику вантажопідйомність і тяговиті бензинові та дизельні двигуни V8.

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Конкурс North American Car of the Year проводиться з 1989 року. Найкращі авто року обирає журі з 50 автожурналістів зі США та Канади.

Ford F-Series Super Duty став пікапом року Фото: Ford

Минулого року в сегменті легкових авто перемогла Honda Civic, найкращим позашляховиком став Ford Bronco, а найкращим пікапом — Ford Maverick.

До слова, нещодавно гібрид Toyota Prius став найкращим авто року і на батьківщині — в Японії.

Також Фокус розповідав про фіналістів конкурсу "Європейський автомобіль року".