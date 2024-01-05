Пикап, гибрид и электрокар: названы лучшие авто года по мнению американцев (фото)

Новая Toyota Prius стала лучшим авто года в Северной Америке. Жюри премии отметило яркий дизайн хэтчбека и его экономичность.

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Объявлены победители конкурса North American Car of the Year ("Североамериканский автомобиль года"). Лучшими стали электромобиль, гибрид и модель с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщается на сайте премии.

Лучшим авто года в Америке стала новая Toyota Prius. Жюри отметило, что хэтчбек не только экономичный, но и стильно выглядит. К тому же, подзаряжаемый гибрид может проехать свыше 60 км на электротяге.

Лучший кроссовер года — электрокар Kia EV9 Фото: Kia

Лучший кроссовер года — электромобиль Kia EV9. Это практичная семейная модель по невысокой (по меркам электрокаров) цене.

Пикапом года стал Ford F-Series Super Duty. Его ценят за большую грузоподъемность и тяговитые бензиновые и дизельные двигатели V8.

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Конкурс North American Car of the Year проводится с 1989 года. Лучшие авто года выбирает жюри из 50 автожурналистов из США и Канады.

Ford F-Series Super Duty стал пикапом года Фото: Ford

В прошлом году в сегменте легковых авто победила Honda Civic, лучшим внедорожником стал Ford Bronco, а лучшим пикапом – Ford Maverick.

К слову, недавно гибрид Toyota Prius стал лучшим авто года и на родине — в Японии.

Также Фокус рассказывал про финалистов конкурса "Европейский автомобиль года".