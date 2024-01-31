Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Кроссоверы и электрокары: определены лучшие женские автомобили 2024 года (фото)

женские авто, лучшие женские авто, лучшие авто для женщин
Фото: auto.ria.com | В финал конкурса Women's World Car Of The Year попали пять моделей

В финал конкурса Women's World Car Of The Year вышли пять моделей. Среди них — электромобили, кроссоверы, суперкар и рамный пикап.

Related video

Оглашены финалисты конкурса Women's World Car Of The Year ("Женский всемирный автомобиль года") за 2024 год. За победу поборются пять моделей. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Финалистов выбрали из 62 претендентов, причем жюри отметило высокий уровень всех участников. Каждая из пяти моделей является победителем в своей категории. Одна из них станет женским авто года: победителя по традиции объявят 8 марта — в Международный день борьбы за права женщин.

Volvo EX30, женские авто, лучшие женские авто, лучшие авто для женщин Fullscreen
Лучший семейный автомобиль – Volvo EX30
BMW 5 Series, женские авто, лучшие женские авто, лучшие авто для женщин Fullscreen
Лучший большой автомобиль – BMW 5 Series
Kia EV9, женские авто, лучшие женские авто, лучшие авто для женщин Fullscreen
Лучший кроссовер – Kia EV9
Aston Martin DB12, женские авто, лучшие женские авто, лучшие авто для женщин Fullscreen
Лучший эксклюзивный автомобиль – Aston Martin DB12
Volkswagen Amarok,женские авто, лучшие женские авто, лучшие авто для женщин Fullscreen
Лучший внедорожник/пикап – Volkswagen Amarok
Volvo EX30, женские авто, лучшие женские авто, лучшие авто для женщин
BMW 5 Series, женские авто, лучшие женские авто, лучшие авто для женщин
Kia EV9, женские авто, лучшие женские авто, лучшие авто для женщин
Aston Martin DB12, женские авто, лучшие женские авто, лучшие авто для женщин
Volkswagen Amarok,женские авто, лучшие женские авто, лучшие авто для женщин

Лучшие авто для женщин в 2024 году:

  • лучший семейный автомобиль — Volvo EX30;
  • лучший большой автомобиль — BMW 5 Series;
  • лучший кроссовер — Kia EV9;
  • лучший эксклюзивный автомобиль — Aston Martin DB12;
  • лучший внедорожник/пикап — Volkswagen Amarok.
Важно
Практичные и вместительные: лучшие универсалы 2024 года (фото)
Практичные и вместительные: лучшие универсалы 2024 года (фото)

Конкурс Women's World Car Of The Year проводится с 2010 года. Лучшие женские автомобили выбирает жюри из 75 автожурналисток, представляющих 52 страны на пяти континентах. Они проводят тесты претендентов, а также оценивают безопасность, управляемость, комфорт, технологичность, дизайн, экономичность, экологичность и стоимость. В прошлом году победителем стал кроссовер Kia Niro.

Ранее Фокус рассказывал про лучшие авто года по мнению американцев.

Также мы писали про финалистов конкурса "Европейский автомобиль года".