Нового італійського конкурента Mini та Audi A1 показали до презентації (фото, відео)

Lancia Ypsilon — преміальна модель В-класу з оригінальним дизайном та дорогим оздобленням салону. Хетчбек запропонують в електричній та гібридній версіях.

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Опубліковано перші офіційні фото Lancia Ypsilon четвертого покоління. Хетчбек В-класу презентують 14 лютого, і він стане первістком у цілком новому сімействі моделей італійського бренду. Його подробиці розкрили на сайті Lancia.

Позаду встановлені круглі ліхтарі Фото: Stellantis

Нова Lancia Ypsilon позиціонується як преміальна модель В-класу. Це означає, що її конкурентами будуть Audi A1 та Mini Cooper.

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Дизайн Lancia Ypsilon вийшов досить нестандартним, причому особливо авангардно виглядає передня частина на кшталт концепт-кара Lancia Pu + Ra HPE. Ручки задніх дверей заховані у стійках даху, також привертають увагу великі круглі ліхтарі.

Ручки задніх дверей заховані у стійках даху Фото: Stellantis

У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Привертає увагу велика кругла полиця з бездротовою зарядкою для смартфона. На фото потрапила версія Limited Edition Cassina із оздобленням салону велюром. Випустять 1906 таких авто, адже саме 1906 року заснували Lancia.

У салоні встановлено велику круглу полицю Фото: Stellantis

Хетчбек Lancia Ypsilon 2024 є близьким родичем Peugeot 208, Opel Corsa та Jeep Avenger, адже використовує ту саму платформу Stellantis CMP та силові установки.

Електромобіль Lancia Ypsilon отримає 156-сильний двигун і батарею на 54 кВт∙год, а його запас ходу складе 403 км. Також запропонують гібрид з 1,2-літровим бензиновим турбомотором та 48-вольтною "м'якою" установкою.

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