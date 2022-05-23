Повернення легенд: з'явилися перші подробиці про нові моделі Lancia

У бренд Lancia вдихнуть нове життя і представлять цілу родину моделей. Акцент зроблять на ретро-дизайн і сучасні технології.

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Концерн Stellantis готується до перезапуску Lancia. Відому італійську марку відродять у новому амплуа й уже з'явилася інформація про нові моделі. Її опублікувала пресслужба концерну.

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На початковому етапі реалізації програми Lancia Renaissance ("відродження Lancia") організують дилерську мережу в 60 найбільших містах Європи та представлять три моделі.

[ + – ] До 2028 року представлять три нові моделі Lancia Фото: Stellantis

Першим у 2024 році дебютує хетчбек Lancia Ypsilon четвертого покоління. Відомо, що авто побудують на платформі STLA Small, а його "родичами" стануть нові Citroen C3, Opel Corsa та Peugeot 208. Автомобіль підросте приблизно до 4 м завдовжки і буде доступний у гібридній та електричній версіях.

У 2026 році з'явиться нова Lancia Aurelia. Відроджена модель стане флагманом марки. На відміну від однойменного пращура, це буде не купе, а електричний кросовер довжиною приблизно 4,6 м. Він використовуватиме архітектуру STLA Medium.

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Третьою моделлю стане Lancia Delta та з'явиться вона у 2028 році. Четверте покоління знаменитого хетчбека стане електрокаром. Заявлено, що автомобіль довжиною 4,4 м за дизайном нагадуватиме найпершу Delta 80-х. Його також збудують на платформі STLA Medium.

Заявлено, що нові Lancia знайдуть елементи дизайну знаменитих моделей минулого, а інтер'єри авто виконають у ретро-стилі, але з використанням сучасних екоматеріалів. Також для них готують інноваційну мультимедійну систему із функцією доповненої реальності. З 2028 року всі Lancia стануть електричними, тобто гібрид Ypsilon на той час знімуть з виробництва.

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