Возвращение легенд: появились первые подробности о новых моделях Lancia

В бренд Lancia вдохнут новую жизнь и представят целое семейство моделей. Упор сделают на ретро-дизайн и современные технологии.

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Концерн Stellantis готовится к перезапуску Lancia. Знаменитую итальянскую марку возродят в новом амплуа и уже появилась информация о новых моделях. Ее опубликовала пресс-служба концерна.

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На начальном этапе реализации программы Lancia Renaissance ("возрождение Lancia") организуют дилерскую сеть в 60 крупнейших городах Европы и представят три модели.

[ + – ] До 2028 года представят три новых модели Lancia Фото: Stellantis

Первым в 2024 году дебютирует хэтчбек Lancia Ypsilon четвертого поколения. Известно, что авто построят на платформе STLA Small, а его "родственниками" станут новые Citroen C3, Opel Corsa и Peugeot 208. Автомобиль подрастет примерно до 4 м в длину и будет доступен в гибридной и электрической версиях.

В 2026 году появится новая Lancia Aurelia. Возрожденная модель станет флагманом марки. В отличие от одноименного предка, это будет не купе, а электрический кроссовер длиной около 4,6 м. Он будет использовать архитектуру STLA Medium.

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Третьей моделью станет Lancia Delta и появится она в 2028 году. Четвертое поколение знаменитого хэтчбека также станет электрокаром. Заявлено, что автомобиль длиной 4,4 м по дизайну будет напоминать самую первую Delta 80-х. Его также построят на платформе STLA Medium.

Заявлено, что новые Lancia обретут элементы дизайна знаменитых моделей прошлого, а интерьеры авто выполнят в ретро-стиле, но с использованием современных эко-материалов. Также для них готовят инновационную мультимедийную систему с функцией дополненной реальности. С 2028 года все Lancia станут электрическими, то есть гибрид Ypsilon к тому времени очевидно снимут с производства.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz меняет стратегию и переориентируется на более дорогие и эксклюзивные модели.