Реінкарнація класики: Lancia показали електрокар у стилі культового спорткара 70-х (відео)

Інноваційний концепт демонструє напрямок розвитку італійського бренду. З 2026 року Lancia випускатиме виключно електричні моделі.

Related video

Італійський бренд Lancia представили унікальний концепт електрокара Pu+Ra HPE, який натхнений ралійним болідом Stratos з 70-х. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Концепт демонструє майбутній напрямок розвитку бренду. Він випускатиме повністю електричні автомобілі з незвичайним дизайном.

Назва Pu+Ra походить від нової радикальної мови дизайну компанії, а HPE означає High Performance Electric. Світлодіодні смуги попереду стануть новою інтерпретацією фірмової решітки радіатора.

Задня частина автомобіля була натхненна моделлю Stratos. Ліхтарі мають круглу форму, а на даху є круглий люк.

Круглі задні ліхтарі контрастують із загальною стилістикою авто Фото: Stellantis

За словами Lancia, інтер'єр повинен викликати у водія та пасажирів "відчуття затишку". Тому спільно з італійською меблевою компанією Cassina був розроблений салон, який має мало спільного з інтер'єром інших сучасних автомобілів.

Інтер'єр повинен викликати у водія та пасажирів "відчуття затишку" Фото: Stellantis

По центру розташована панель керування мультимедійною системою. Між сидіннями є кругла плоска поверхня, що нагадує тацю.

У салоні використовується безліч екологічних матеріалів. Сидіння, наприклад, оббиті оксамитовою сумішшю з невеликою кількістю хімічної обробки, а стіл виготовлений з целюлози ацетату на біологічній основі.

Важливо

Lancia повертається: розкрито подробиці нових моделей італійської марки (відео)

Першою серійною моделлю Lancia стане Ypsilon, який дебютує у 2024 році. З 2026 року компанія випускатиме виключно електричні моделі.

Раніше Фокус розповів, що у США на аукціон Gooding&Company виставили Lancia Stratos 1974 року.