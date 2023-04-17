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Реінкарнація класики: Lancia показали електрокар у стилі культового спорткара 70-х (відео)

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Фото: Stellantis | Lancia Pu+Ra HPE Concept натхненний спорткаром Stratos

Інноваційний концепт демонструє напрямок розвитку італійського бренду. З 2026 року Lancia випускатиме виключно електричні моделі.

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Італійський бренд Lancia представили унікальний концепт електрокара Pu+Ra HPE, який натхнений ралійним болідом Stratos з 70-х. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Концепт демонструє майбутній напрямок розвитку бренду. Він випускатиме повністю електричні автомобілі з незвичайним дизайном.

Назва Pu+Ra походить від нової радикальної мови дизайну компанії, а HPE означає High Performance Electric. Світлодіодні смуги попереду стануть новою інтерпретацією фірмової решітки радіатора.

Задня частина автомобіля була натхненна моделлю Stratos. Ліхтарі мають круглу форму, а на даху є круглий люк.

Lancia Pu+Ra HPE Concept Fullscreen
Круглі задні ліхтарі контрастують із загальною стилістикою авто
Фото: Stellantis

За словами Lancia, інтер'єр повинен викликати у водія та пасажирів "відчуття затишку". Тому спільно з італійською меблевою компанією Cassina був розроблений салон, який має мало спільного з інтер'єром інших сучасних автомобілів.

Lancia Pu+Ra HPE Concept Fullscreen
Інтер'єр повинен викликати у водія та пасажирів "відчуття затишку"
Фото: Stellantis

По центру розташована панель керування мультимедійною системою. Між сидіннями є кругла плоска поверхня, що нагадує тацю.

У салоні використовується безліч екологічних матеріалів. Сидіння, наприклад, оббиті оксамитовою сумішшю з невеликою кількістю хімічної обробки, а стіл виготовлений з целюлози ацетату на біологічній основі.

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Першою серійною моделлю Lancia стане Ypsilon, який дебютує у 2024 році. З 2026 року компанія випускатиме виключно електричні моделі.

Раніше Фокус розповів, що у США на аукціон Gooding&Company виставили Lancia Stratos 1974 року.