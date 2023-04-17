Реінкарнація класики: Lancia показали електрокар у стилі культового спорткара 70-х (відео)
Інноваційний концепт демонструє напрямок розвитку італійського бренду. З 2026 року Lancia випускатиме виключно електричні моделі.
Італійський бренд Lancia представили унікальний концепт електрокара Pu+Ra HPE, який натхнений ралійним болідом Stratos з 70-х. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Концепт демонструє майбутній напрямок розвитку бренду. Він випускатиме повністю електричні автомобілі з незвичайним дизайном.
Назва Pu+Ra походить від нової радикальної мови дизайну компанії, а HPE означає High Performance Electric. Світлодіодні смуги попереду стануть новою інтерпретацією фірмової решітки радіатора.
Задня частина автомобіля була натхненна моделлю Stratos. Ліхтарі мають круглу форму, а на даху є круглий люк.
За словами Lancia, інтер'єр повинен викликати у водія та пасажирів "відчуття затишку". Тому спільно з італійською меблевою компанією Cassina був розроблений салон, який має мало спільного з інтер'єром інших сучасних автомобілів.
По центру розташована панель керування мультимедійною системою. Між сидіннями є кругла плоска поверхня, що нагадує тацю.
У салоні використовується безліч екологічних матеріалів. Сидіння, наприклад, оббиті оксамитовою сумішшю з невеликою кількістю хімічної обробки, а стіл виготовлений з целюлози ацетату на біологічній основі.Важливо
Першою серійною моделлю Lancia стане Ypsilon, який дебютує у 2024 році. З 2026 року компанія випускатиме виключно електричні моделі.
Раніше Фокус розповів, що у США на аукціон Gooding&Company виставили Lancia Stratos 1974 року.