Реинкарнация классики: Lancia показали электрокар в духе культового спорткара 70-х (видео)

Инновационный концепт демонстрирует направление развития итальянского бренда. С 2026 года Lancia будет выпускать исключительно электрические модели.

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Итальянский бренд Lancia представили уникальный концепт электрокара Pu+Ra HPE, который вдохновлен раллийным болидом Stratos из 70-х. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Концепт демонстрирует будущее направление бренда. Он будет выпускать полностью электрические автомобили с необычным дизайном.

Название "Pu+Ra" происходит от нового радикального языка дизайна компании, а "HPE" означает "High Performance Electric". Светодиодные полосы спереди станут новой интерпретацией фирменной решетки радиатора.

Задняя часть авто была вдохновлена моделью Stratos. Фонари имеют круглую форму, а на крыше есть круглый люк.

Круглые задние фонари контрастируют с общей стилистикой авто Фото: Stellantis

По словам Lancia, интерьер должен вызывать у водителя и пассажиров "чувство дома". Поэтому совместно с итальянской мебельной компанией Cassina был разработан салон имеет мало общего с интерьером других современных автомобилей.

Интерьер должен вызывать у водителя и пассажиров "чувство дома" Фото: Stellantis

По центру расположена панель управления мультимедийной системой. Между сиденьями есть круглая плоская поверхность, которая напоминает поднос.

В салоне используется множество экологичных материалов. Сиденья, например, обиты бархатной смесью с небольшим количеством химической обработки, а стол изготовлен из ацетата целлюлозы на биологической основе.

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Первой серийной моделью Lancia станет Ypsilon, который дебютирует в 2024 году. С 2026 года компания будет выпускать исключительно электрические модели.

Ранее Фокус рассказал, что в США на аукцион Gooding&Company выставили Lancia Stratos 1974 года.