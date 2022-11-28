Lancia возвращается: раскрыты подробности новых моделей итальянской марки (видео)
Марку Lancia ждет возрождение — готовятся три новые модели разных классов. Анонсированы компактный городской хэтчбек Ypsilon, электрокроссовер Aurelia и новое поколение знаменитой Lancia Delta.
Концерн Stellantis готовится к перезапуску бренда Lancia. В скором времени его линейку марки пополнят сразу несколько моделей. Их подробности раскрыли во время презентации новой стратегии бренда на ближайшие 10 лет. Об этом сообщает официальный сайт Stellantis.
Во время презентации модели Lancia не показали, но представили современный логотип и новое направление в дизайне марки. Его воплощением стал обтекаемый концепт Pu+Ra Zero, который является не автомобилем, а своего рода скульптурой или инсталляцией, выполненной в стилистике знаменитой Lancia Stratos Zero 1970 года.
Особое внимание будет уделено интерьерам авто. Внутреннее убранство будет выдержано в духе дорогой мебели. Также заявлено, что после 2028 года все Lancia будут электрическими, а для их продажи в Европе откроют сто новых автосалонов.
Впрочем, определенная информация про новые Lancia все же появилась. Первым в 2024 году появится хэтчбек Lancia Ypsilon четвертого поколения. Авто длиной около 4 метров предложат в гибридной и электрических версиях. Его построят на платформе STLA Small, как будущие Peugeot 208 и Opel Corsa.
В 2026 году возродят Lancia Aurelia – она станет электрическим кроссовером длиной около 4,6 м. А два года спустя появится и новая Lancia Delta – это будет 4,4-метровый электрический хэтчбек с рубленным дизайном в стиле 80-х. Aurelia и Delta будут использовать архитектуру STLA Medium, как новый Opel Manta.
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