Lancia возвращается: раскрыты подробности новых моделей итальянской марки (видео)

Марку Lancia ждет возрождение — готовятся три новые модели разных классов. Анонсированы компактный городской хэтчбек Ypsilon, электрокроссовер Aurelia и новое поколение знаменитой Lancia Delta.

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Концерн Stellantis готовится к перезапуску бренда Lancia. В скором времени его линейку марки пополнят сразу несколько моделей. Их подробности раскрыли во время презентации новой стратегии бренда на ближайшие 10 лет. Об этом сообщает официальный сайт Stellantis.

[ + – ] Логотип Lancia осовременнили Фото: Stellantis

Во время презентации модели Lancia не показали, но представили современный логотип и новое направление в дизайне марки. Его воплощением стал обтекаемый концепт Pu+Ra Zero, который является не автомобилем, а своего рода скульптурой или инсталляцией, выполненной в стилистике знаменитой Lancia Stratos Zero 1970 года.

[ + – ] В ближайшие годы представят три новых Lancia в стилистике концепта Pu+Ra Zero Фото: Stellantis

Особое внимание будет уделено интерьерам авто. Внутреннее убранство будет выдержано в духе дорогой мебели. Также заявлено, что после 2028 года все Lancia будут электрическими, а для их продажи в Европе откроют сто новых автосалонов.

[ + – ] С 2028 года все Lancia будут электрокарами Фото: Stellantis

Впрочем, определенная информация про новые Lancia все же появилась. Первым в 2024 году появится хэтчбек Lancia Ypsilon четвертого поколения. Авто длиной около 4 метров предложат в гибридной и электрических версиях. Его построят на платформе STLA Small, как будущие Peugeot 208 и Opel Corsa.

В 2026 году возродят Lancia Aurelia – она станет электрическим кроссовером длиной около 4,6 м. А два года спустя появится и новая Lancia Delta – это будет 4,4-метровый электрический хэтчбек с рубленным дизайном в стиле 80-х. Aurelia и Delta будут использовать архитектуру STLA Medium, как новый Opel Manta.

Ранее Фокус сообщал, что Fiat презентовал компактный яркий электрический спорткар для молодежи.