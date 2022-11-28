Lancia повертається: розкрито подробиці нових моделей італійської марки (відео)

Марку Lancia чекає відродження — готуються три нові моделі різних класів. Анонсовано компактний міський хетчбек Ypsilon, електрокросовер Aurelia та нове покоління знаменитої Lancia Delta.

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Концерн Stellantis готується до перезапуску бренду Lancia. Незабаром його лінійку марки поповнять одразу кілька моделей. Їх подробиці розкрили під час презентації нової стратегії бренду на найближчі 10 років. Про це повідомляє офіційний сайт Stellantis.

[ + – ] Логотип Lancia осучаснили Фото: Stellantis

Під час презентації моделі Lancia не показали, але представили сучасний логотип і новий напрямок у дизайні марки. Його втіленням став обтічний концепт Pu+Ra Zero, який є не автомобілем, а свого роду скульптурою чи інсталяцією, виконаною в стилістиці знаменитої Lancia Stratos Zero 1970 року.

[ + – ] Найближчими роками представлять три нові Lancia у стилістиці концепту Pu+Ra Zero Фото: Stellantis

Особлива увага буде приділена інтер'єрам авто. Внутрішнє оздоблення буде витримане в дусі дорогих меблів. Також заявлено, що після 2028 року всі Lancia будуть електричними, а для їх продажу в Європі відкриють сто нових автосалонів.

[ + – ] З 2028 року всі Lancia будуть електрокарами Фото: Stellantis

Утім, певна інформація про нові Lancia все ж таки з'явилася. Першим у 2024 році з'явиться хетчбек Lancia Ypsilon четвертого покоління. Авто довжиною майже 4 метри запропонують у гібридній та електричних версіях. Його побудують на платформі STLA Small, як майбутні Peugeot 208 та Opel Corsa.

У 2026 році відродять Lancia Aurelia — вона стане електричним кросовером довжиною приблизно 4,6 м. А через два роки з'явиться і нова Lancia Delta — це буде 4,4-метровий електричний хетчбек із рубаним дизайном у стилі 80-х. Aurelia та Delta будуть використовувати архітектуру STLA Medium, як новий Opel Manta.

Раніше Фокус повідомляв, що Fiat презентував компактний яскравий електричний спортивний автомобіль для молоді.