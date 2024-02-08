В Україні різко зріс попит на б/в авто: популярні марки та моделі (фото)

Середній вік ввезених в Україну авто з пробігом становить майже 10 років. Найбільшим попитом користуються вживані Volkswagen, Renault і Skoda.

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Ринок уживаних авто в Україні почав 2024 рік із серйозного зростання. У січні першу реєстрацію в нашій країні пройшли 16,7 тис. авто з пробігом, що одразу на 45% перевищує показник аналогічного періоду 2023 року і майже вчетверо більше, ніж нових авто. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Найпопулярнішим авто з пробігом залишається Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Майже половина поставлених на облік б/в авто (46%) оснащені бензиновими двигунами. 29% машин — дизельні, 16% — електромобілі, 5% — оснащені ГБО, а 4% — гібриди. Середній вік автомобілів становить 9,8 року.

Найбільшим попитом користуються вживані Volkswagen, Renault, Skoda та Audi. Лідерство в сегменті зберігає Volkswagen Golf — зареєстровано майже 1000 авто цієї моделі. Прикметно, що в ТОП-10 тільки три кросовери і два електромобілі.

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Найпопулярніші б/в авто в Україні за січень 2024 року:

Volkswagen Golf — 948 авто. Renault Megane — 759 шт. Skoda Octavia — 669 шт. Volkswagen Passat — 599 шт. Volkswagen Tiguan — 396 шт. Nissan Leaf — 355 шт. Audi A4 — 347 шт. Audi Q5 — 334 шт. Nissan Rogue — 330 шт. Tesla Model 3 — 309 шт.

А ось у сегменті нових авто кросовери домінують — у десятці лідерів ринку за січень 2024 року опинилися одразу 9 моделей підвищеної прохідності.

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