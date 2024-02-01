Продажі нових авто в Україні зросли в півтора раза: популярні марки та моделі

Авторинок України вже відновився до рівня 2017 року. Продажі деяких брендів зросли в кілька разів порівняно з 2023 роком.

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Авторинок України почав 2024 рік зі зростання. За січень у нашій країні продали 4,4 тис. нових легкових автомобілів — на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Порівняно з 2021 роком попит на нові авто в Україні нижчий на 24%, проте авторинок уже досяг рівня 2017 року.

Renault Duster залишається найпопулярнішою моделлю на ринку Фото: Renault

Лідери ринку залишаються незмінними. Перше місце посідає Toyota з 764 проданими авто, а друге — Renault c 504 авто. Третім став Volkswagen (476 шт.). Замикають ТОП-5 Skoda (312 авто) і Nissan (188 шт.), який продемонстрував зростання на 360%. Ще більше зросли продажі Peugeot — на 657%.

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Як змінилися ціни на вживані авто в Україні за рік — дослідження

Найпопулярніші авто в Україні за січень 2024 року:

Toyota — 764 проданих авто (+31% до 2023 року); Renault — 504 (+160%); Volkswagen — 476 (+133%); Skoda — 312 (+33%); Nissan — 188 (+360%); Hyundai — 177 (+11%); Suzuki — 160 (-13%); Peugeot — 159 (+657%); Lexus — 151 (+66%); Mazda — 149 (+54%).

Найпопулярнішою моделлю залишається кросовер Renault Duster. Продано 479 таких авто.

Раніше Фокус повідомляв, що на український авторинок вийшов новий бренд.

Також ми писали про найпопулярніші авто зі США в Україні.