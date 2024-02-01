Продажі нових авто в Україні зросли в півтора раза: популярні марки та моделі
Авторинок України вже відновився до рівня 2017 року. Продажі деяких брендів зросли в кілька разів порівняно з 2023 роком.
Авторинок України почав 2024 рік зі зростання. За січень у нашій країні продали 4,4 тис. нових легкових автомобілів — на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
Порівняно з 2021 роком попит на нові авто в Україні нижчий на 24%, проте авторинок уже досяг рівня 2017 року.
Лідери ринку залишаються незмінними. Перше місце посідає Toyota з 764 проданими авто, а друге — Renault c 504 авто. Третім став Volkswagen (476 шт.). Замикають ТОП-5 Skoda (312 авто) і Nissan (188 шт.), який продемонстрував зростання на 360%. Ще більше зросли продажі Peugeot — на 657%.
Найпопулярніші авто в Україні за січень 2024 року:
- Toyota — 764 проданих авто (+31% до 2023 року);
- Renault — 504 (+160%);
- Volkswagen — 476 (+133%);
- Skoda — 312 (+33%);
- Nissan — 188 (+360%);
- Hyundai — 177 (+11%);
- Suzuki — 160 (-13%);
- Peugeot — 159 (+657%);
- Lexus — 151 (+66%);
- Mazda — 149 (+54%).
Найпопулярнішою моделлю залишається кросовер Renault Duster. Продано 479 таких авто.
Раніше Фокус повідомляв, що на український авторинок вийшов новий бренд.
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