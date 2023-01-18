Глава МВС Денис Монастирський та його заступник загинули в авіакатастрофі у Броварах (фото)

Внаслідок авіакатастрофи, як повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, загинули 16 людей, зокрема двоє дітей. Серед загиблих — міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, заступник міністра Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

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Керівництво Міністерства внутрішніх справ України загинуло внаслідок падіння вертольота у Броварах 18 січня. Цю інформацію у своєму Facebook озвучив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Аварія з вертольотом у Броварах — загинуло керівництво МВС

За його словами, на борту вертольота, який впав вранці 18 січня в Броварах, знаходилося топкерівництво МВС України.

Ігор Клименко уточнив, що внаслідок авіакатастрофи загинули:

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;

перший заступник міністра МВС Євген Єнін;

державний секретар МВС Юрій Лубкович.

"Усього відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту вертольота. 22 потерпілих перебувають у лікарні, з яких 10 дітей. На місці працюють усі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події", — додав Клименко, коментуючи авіакатастрофу з вертольотом у Броварах.

Літальний апарат, який розбився в авіакатастрофі на Київщині, належав Державній службі з надзвичайних ситуацій. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф TV" повідомив речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. За його словами, вертоліт у Броварах, що впав, дійсно належав ДСНС і виконував "деякі завдання".

У спілкуванні з журналістами Юрій Ігнат не уточнював, хто саме міг перебувати на борту літального апарату та закликав дочекатися офіційної інформації від відомства.

[ + – ] Топкерівництво МВС загинуло в авіакатастрофі у Броварах

Аварія з вертольотом у Броварах — передісторія авіакатастрофи

Вранці 18 січня сталася аварія з вертольотом у Броварах, який упав біля багатоповерхового житлового будинку та дитячого садка. Інформацію про авіакатастрофу підтвердили в Офісі президента та Нацполіції, уточнивши, що внаслідок НП є постраждалі та загиблі.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив, що гелікоптер впав у Броварах біля об'єкта соціальної інфраструктури, через що поранення отримали цивільні особи. За неофіційними даними, літальний об'єкт, судячи із забарвлення, міг належати ДСНС.