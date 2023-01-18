Аварія з вертольотом у Броварах: поліція повідомляє про поранених та загиблих (фото, відео)

Щонайменше п'ятеро людей отримали різні поранення після падіння літального апарату. Вертоліт, судячи з фарбування, міг належати санавіації МВС.

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У середу вранці, 18 січня, вертоліт впав у Броварах поряд із дитячим садком та багатоквартирним житловим будинком, внаслідок чого поранення отримали цивільні. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба.

Аварія з вертольотом у Броварах — нові подробиці

За його словами, під час падіння вертольота у Броварах у дошкільному навчальному закладі перебували діти та викладачі. Екстрені служби станом на 09:16 евакуювали всіх з місця інциденту.

"Є постраждалі. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники", — додав Кулеба у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] П'ятеро людей отримали поранення після того, як упав вертоліт у Броварах

За неофіційними даними, вертоліт, що впав у Броварах, судячи з забарвлення, належить санавіації Міністерства внутрішніх справ.

[ + – ] Вертоліт, що впав у Броварах, міг належати санавіації МВС

Спікер Нацполіції Київської області Ірина Прянішнікова зазначає, що попередньо відомо про п'ятьох постраждалих, які отримали різні поранення внаслідок падіння вертольота у Броварах. Правоохоронці також мають інформацію про загиблих. Пресслужба Нацполіції Броварського району підтверджує, що діти не постраждали після того, як упав гелікоптер у Броварах.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляє, що збільшується кількість потерпілих в результаті НП.

"Не встигли прийти до тями від однієї трагедії, вже маємо іншу", — додав заступник голови ОП.

[ + – ] П'ятеро людей отримали поранення після того, як упав вертоліт у Броварах

Нагадаємо, вранці 18 січня сталася аварія з вертольотом у Броварах. Місцеві жителі чули звук двигуна літального апарату, після чого пролунав сильний вибух. Через певний час Офіс президента та Нацполіція підтвердили інформацію про те, що впав вертоліт у Броварах біля дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку, спровокувавши пожежу.