Аварія з вертольотом у Броварах: поліція повідомляє про поранених та загиблих (фото, відео)
Щонайменше п'ятеро людей отримали різні поранення після падіння літального апарату. Вертоліт, судячи з фарбування, міг належати санавіації МВС.
У середу вранці, 18 січня, вертоліт впав у Броварах поряд із дитячим садком та багатоквартирним житловим будинком, внаслідок чого поранення отримали цивільні. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба.
Аварія з вертольотом у Броварах — нові подробиці
За його словами, під час падіння вертольота у Броварах у дошкільному навчальному закладі перебували діти та викладачі. Екстрені служби станом на 09:16 евакуювали всіх з місця інциденту.
"Є постраждалі. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники", — додав Кулеба у своєму Telegram-каналі.
За неофіційними даними, вертоліт, що впав у Броварах, судячи з забарвлення, належить санавіації Міністерства внутрішніх справ.
Спікер Нацполіції Київської області Ірина Прянішнікова зазначає, що попередньо відомо про п'ятьох постраждалих, які отримали різні поранення внаслідок падіння вертольота у Броварах. Правоохоронці також мають інформацію про загиблих. Пресслужба Нацполіції Броварського району підтверджує, що діти не постраждали після того, як упав гелікоптер у Броварах.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляє, що збільшується кількість потерпілих в результаті НП.
"Не встигли прийти до тями від однієї трагедії, вже маємо іншу", — додав заступник голови ОП.
Нагадаємо, вранці 18 січня сталася аварія з вертольотом у Броварах. Місцеві жителі чули звук двигуна літального апарату, після чого пролунав сильний вибух. Через певний час Офіс президента та Нацполіція підтвердили інформацію про те, що впав вертоліт у Броварах біля дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку, спровокувавши пожежу.