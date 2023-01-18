У Броварах на дитячий садок упав вертоліт: подробиці та кадри з місця НП (фото, відео)

Інформацію про НП офіційно підтвердили в Офісі президента та Нацполіції. Після падіння вертольота виникла велика пожежа, а поранення отримали щонайменше п'ять осіб.

Related video

У середу, 18 січня, у Броварах Київської області на дитячий садок упав невідомий повітряний об'єкт. Про це пишуть місцеві Telegram-канали, передає Фокус.

Так, у соціальних мережах з'явилася інформація про падіння на дитячий садок невідомого повітряного об'єкту.

Місцеві жителі припускають, що у Броварах впав вертоліт чи БПЛА, внаслідок чого будівля, в якій розташований дошкільний навчальний заклад, спалахнула.

[ + – ] У Броварах біля дитячого садка впав вертоліт, спровокувавши пожежу

Користувачі також стверджують, що перед інцидентом було виразно чути двигун літального апарату, після чого був глухий звук.

"Люди, це реально було падіння гелікоптера. Без новин зрозуміло, що щось впало, оскільки після вибуху звук двигуна гвинтокрила зник", — написала одна з місцевих мешканок Броварів.

[ + – ] У Броварах біля дитячого садка впав вертоліт, спровокувавши пожежу [ + – ] У Броварах біля дитячого садка впав вертоліт, спровокувавши пожежу

Інформацію про НП у населеному пункті Київської області підтвердив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.

"З'ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС і всі служби вже на місці", — додав Тимошенко, коментуючи інцидент у Броварах.

Спікер Національної поліції Київської області Людмила Прянішнікова у коментарі "Суспільному" уточнила, що вертоліт впав поряд із дитячим садком, після чого в будівлі виникла пожежа. За її словами, екстрені служби проводять евакуацію цивільних.

[ + – ] У Броварах біля дитячого садка впав вертоліт, спровокувавши пожежу

Станом на 9:00 за київським часом, п'ятеро людей отримали різні поранення внаслідок падіння вертольота.

[ + – ] 5 людей отримали поранення внаслідок падіння вертольота у Броварах

Зазначимо, що вранці 14 січня у Києві прогриміли потужні вибухи, після чого в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Через якийсь час мер Віталій Кличко попередив, що українська столиця зазнала ракетного удару ЗС РФ, а уламки ракет упали у Голосіївському районі.

Близько 6:00 ранку 14 січня мешканці Києва чули ще одну серію вибухів, які пролунали без оголошення повітряної тривоги у регіоні. Військове командування стверджувало, що інцидент не пов'язаний із бойовими діями, тому мирним жителям не варто зайвий раз турбуватися.