Загибель керівництва МВС: названо можливі причини авіакатастрофи в Броварах (фото, відео)

Досудовим розслідуванням трагедії, в якій загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його підлеглі, займуться слідчі СБУ. За останніми даними, жертвами авіакатастрофи у Броварах стали 18 людей, серед яких є діти.

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Авіакатастрофа у Броварах, внаслідок якої 18 січня загинуло керівництво МВС України, могла статися з вини пілота, несправності техніки чи через диверсію. Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Аварія вертольота у Броварах – подробиці загибелі керівництва МВС

Зокрема, він підтвердив, що внаслідок авіакатастрофи загинули глава МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович.

За словами Геращенка, причини падіння вертольота у Броварах наразі встановлюються слідчими.

Чи це була диверсія, несправність техніки, порушення правил безпеки польотів, ми скоро дізнаємося. патріотами України, кожен на своєму місці захищав та зміцнював Україну", — додав Геращенко, коментуючи падіння вертольота у Броварах.

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Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що розслідування авіакатастрофи у Броварах, в якій загинуло керівництво МВС України, перебуває під його особистим контролем. За його словами, на місці падіння вертольота працюють слідчі та експерти, які мають встановити точну причину НП.

"Жахлива трагедія сталася сьогодні у місті Бровари, Київської області. У міській зоні, поряд із дитячим садком та житловим будинком впав вертоліт. На даний момент ми розглядаємо всі можливі версії аварії вертольота. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ", — додав Костін.

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Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону припустив, що буде сформовано державну комісію, якій доручать вивчити всі обставини авіакатастрофи у Броварах. За словами офіцера, про причини падіння вертольота поки що говорити зарано.

Ігнат окремо попередив, що розслідування авіакатастрофи в Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС, може затягтися на кілька тижнів.

"Про причини говорити рано, є кілька факторів, які можуть впливати на такі речі, через які може статися катастрофа... Комісія розслідуватиме, це не буде через 1-2 дні тому, що потрібно досліджувати", — продовжив речник Командування і додав, що експертам також належить вивчити радіообмін та проаналізувати технічний стан вертольота.

Станом на 10:30 18 січня, внаслідок падіння вертольота у Броварах загинуло 18 людей, у тому числі 3 дітей. Різні поранення отримали 29 громадян, з яких 15 – неповнолітні.

Аварія вертольота у Броварах – хронологія подій

У середу вранці, 18 січня, у соцмережах з'явилася інформація про те, що впав вертоліт у Броварах між дитячим садком та багатоквартирним житловим будинком. Відомості про авіакатастрофу під Києвом підтвердили в Офісі президента та Нацполіції, додавши, що внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

Керівник Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив, що аварія вертольота у Броварах сталася біля об'єкта соціальної інфраструктури, внаслідок чого поранення отримали цивільні.

Через годину Нацполіція України повідомила, що внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС. На борту вертольота, що розбився, знаходилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар відомства Юрій Лубкович.