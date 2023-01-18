Гибель руководства МВД: названы возможные причины авиакатастрофы в Броварах (фото, видео)

Досудебным расследованием трагедии, в которой погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и его подчиненные, займутся следователи СБУ. По последним данным, жертвами авиакатастрофы в Броварах стали 18 человек, среди которых есть дети.

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Авиакатастрофа в Броварах, в результате которой 18 января погибло руководство МВД Украины, могла произойти по вине пилота, неисправности техники или из-за диверсии. Об этом в своем Telegram-канале написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Авария вертолета в Броварах — подробности гибели руководства МВД

В частности, он подтвердил, что в результате авиакатастрофы погибли глава МВД Денис Монастырский, первый замминистра Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

По словам Геращенко, причины падения вертолета в Броварах сейчас устанавливаются следователями.

"Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем. Мои глубокие соболезнования родным и близкими Дениса, Евгения и всем семьям погибших в этой ужасной катастрофе. Денис, Женя, Юра, каждый кто был на борту вертолета, были патриотами Украины, каждый на своем месте защищал и укреплял Украину", — добавил Геращенко, комментируя падение вертолета в Броварах.

[ + – ] Причиной авиакатастрофы в Броварах, в которой погибло руководство МВД, могла стать ошибка пилота

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что расследование авиакатастрофы в Броварах, в которой погибло руководство МВД Украины, находится под его личным контролем. По его словам, на месте падения вертолета работают следователи и эксперты, которым предстоит установить точную причину ЧП.

"Ужасная трагедия произошла сегодня в городе Бровары, Киевской области. В городской зоне, рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ", — добавил Костин.

[ + – ] Следователи СБУ будут расследовать авиакатастрофу, в которой погибло руководство МВД

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона предположил, что будет сформирована государственная комиссия, которой поручат изучить все обстоятельства авиакатастрофы в Броварах. По словам офицера, о причинах падения вертолета пока говорить рано.

Игнат отдельно предупредил, что расследование авиакатастрофы в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД, может затянуться на несколько недель.

"О причинах говорить рано, есть несколько факторов, которые могут влиять на такие вещи, из-за которых может произойти катастрофа… Комиссия будет расследовать, это не будет через 1-2 дня, потому что нужно исследовать", — продолжил спикер Командования и добавил, что экспертам также предстоит изучить радиообмен и проанализировать техническое состояние вертолета.

По состоянию на 10:30 18 января, в результате падения вертолета в Броварах погибли 18 человек, в том числе 3 детей. Различные ранения получили 29 граждан, из которых 15 — несовершеннолетние.

Авария вертолета в Броварах — хронология событий

В среду утром, 18 января, в соцсетях появилась информация о том, что упал вертолет в Броварах между детским садом и многоквартирным жилым домом. Сведения об авиакатастрофе под Киевом подтвердили в Офисе президента и Нацполиции, добавив, что в результате инцидента есть погибшие и раненые.

Руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил, что авария вертолета в Броварах произошла возле объекта социальной инфраструктуры, в результате чего ранения получили гражданские.

Через время Нацполиция Украины сообщила, что в результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД. На борту разбившегося вертолета находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.