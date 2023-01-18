Загибель керівництва МВС: Монастирський прямував до однієї з гарячих точок, — ОП (відео)

Глава МВС, як стверджують в Офісі президента, зі своїми підлеглими летів у регіон, де продовжуються активні бойові дії. Жертвами авіакатастрофи, за останніми даними, стали 15 людей, серед яких троє дітей.

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Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, який 18 січня загинув в авіакатастрофі у Броварах, прямував до однієї з гарячих точок. Цю інформацію під час брифінгу озвучив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Аварія з вертольотом у Броварах — подробиці загибелі голови МВС Дениса Монастирського

За його словами, вертоліт ДСНС, на борту якого знаходилося керівництво МВС України, прямував до однієї з гарячих точок.

Кирило Тимошенко окремо зазначив, що у кінцевому пункті призначення, куди летіли міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його підлеглі, продовжуються бойові дії.

"Мета польоту — у справах. В одну з точок, можна так сказати, гарячих, які є у нас у країні, де проходять бойові дії. Туди прямував міністр внутрішніх справ", — продовжив заступник голови ОП під час брифінгу.

Тимошенко також пообіцяв найближчим часом оприлюднити нові подробиці авіакатастрофи, в якій загинуло керівництво МВС, та закликав свідків падіння вертольота негайно звернутися до поліції для надання свідчень.

[ + – ] Денис Монастирський, який загинув в авіакатастрофі, прямував до гарячої точки

Станом на 11:00 18 січня, як йдеться у зведенні ДСНС, внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло 15 осіб, зокрема 3 дітей. Різні поранення та травми отримали 25 громадян, 10 з яких — неповнолітні. Для ліквідації наслідків авіакатастрофи у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС, залучили понад 100 співробітників ДСНС та 30 одиниць спецтехніки.

[ + – ] Щонайменше 15 людей загинули внаслідок авіакатастрофи у Броварах

Аварія з вертольотом у Броварах — передісторія

У середу вранці, 18 січня, у соцмережах з'явилася інформація про те, що впав вертоліт у Броварах у міській забудові. Офіс президента та пресслужба Нацполіції України підтвердили відомості про авіакатастрофу під Києвом, уточнивши, що є поранені серед цивільних.

Через деякий час Нацполіція повідомила, що внаслідок авіакатастрофи в Броварах загинуло керівництво МВС, включаючи міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, його заступника Євгена Єніна та держсекретаря профільного міністерства Юрія Лубковича. Вертоліт, що впав під Києвом, належав ДСНС.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко припустив, що авіакатастрофа в Броварах, в якій загинуло керівництво МВС, могла статися з вини пілота через несправність техніки чи диверсію. Слідчим СБУ доручили провести досудове розслідування падіння вертольота, на борту якого перебували Денис Монастирський, Євген Єнін та Юрій Лубкович.