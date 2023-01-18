Гибель руководства МВД: Монастырский направлялся в одну из горячих точек, — ОП (видео)

Глава МВД, как утверждают в Офисе президента, со своими подчиненными летел в регион, где продолжаются активные боевые действия. Жертвами авиакатастрофы, по последним данным, стали 15 человек, среди которых трое детей.

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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, который 18 января погиб в авиакатастрофе в Броварах, направлялся в одну из горячих точек. Эту информацию в ходе брифинга озвучил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Авария с вертолетом в Броварах — подробности гибели главы МВД Дениса Монастырского

По его словам, вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД Украины, направлялся в одну из горячих точек.

Кирилл Тимошенко отдельно отметил, что в конечном пункте назначения, куда летели министр внутренних дел Денис Монастырский и его подчиненные, продолжаются боевые действия.

"Цель полета- по делам. В одну из точек, можно так сказать, горячих, которые есть у нас в стране, где проходят боевые действия. Туда направлялся министр внутренних дел", — продолжил замглавы ОП во время брифинга.

Тимошенко также пообещал в ближайшее время обнародовать новые подробности авиакатастрофы, в которой погибло руководство МВД, и призвал свидетелей падения вертолета немедленно обратиться к полицию для дачи показаний.

[ + – ] Денис Монастырский, погибший в авиакатастрофе, направлялся в горячую точку

По состоянию на 11:00 18 января, как говорится в сводке ГСЧС, в результате авиакатастрофы в Броварах погибли 15 человек, в том числе 3 детей. Различные ранения и травмы получили 25 граждан, 10 из которых — несовершеннолетние. Для ликвидации последствий авиакатастрофы в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД, привлекли более 100 сотрудников ГСЧС и 30 единиц спецтехники.

[ + – ] Как минимум 15 человек погибли в результате авиакатастрофы в Броварах

Авария с вертолетом в Броварах — предыстория

В среду утром, 18 января, в соцсетях появилась информация о том, что упал вертолет в Броварах в городской застройке. Офис президента и пресс-служба Нацполиции Украины подтвердили сведения об авиакатастрофе под Киевом, уточнив, что есть раненые среди гражданских.

Через какое-то время Нацполиция сообщила, что в результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД, включая министра внутренних дел Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и госсекретаря профильного министерства Юрия Лубковича. Упавший под Киевом вертолет принадлежал ГСЧС.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предположил, что авиакатастрофа в Броварах, в которой погибло руководство МВД, могла произойти по вине пилота, из-за неисправности техники или диверсии. Следователям СБУ поручили провести досудебное расследование падения вертолета, на борту которого находились Денис Монастырский, Евгений Енин и Юрий Лубкович.