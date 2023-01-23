Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з Офісу президента, — ЗМІ

За даними журналістів, посаду обійме голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. У відставку також підуть глави військових адміністрацій чотирьох областей.

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Заступник глави Офісу президента України (ОП) Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. Про це розповіли увечері 23 січня джерела видання "Українська правда" в складі Ради нацбезпеки та оборони України.

Співрозмовники кажуть, замість Тимошенко на посаду планують призначити голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу.

У відставку, за даними видання, відправлять голів військових адміністрацій Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram-каналі підтвердив звільнення Кирила Тимошенко.

"Говорив же — звільнили Тимошенка. Швидше за все, замість нього буде Олексій Кулеба. Ну й звільнили заступника Офісу генпрокурора Олексія Симоненка", — зазначив політик.

Железняк анонсував ближче до лютого мінімум 3 кадрові рішення щодо Кабміну.

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Зайдіть до відділу кадрів. Чи будуть зміни в Офісі президента

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні натякав на кадрові рішення.

"Частина сьогодні, частина буде завтра — щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади і в регіонах, і в правоохоронній системі", — заявив глава держави.

Скандали за участю Кирила Тимошенка

Кирило Тимошенко перебуває на посаді в ОП із травня 2019 року. До цього він був продюсером агентства Goodmedia, яке надавало послуги в теле- та кіновиробництві, PR, консалтингу й організації заходів.

Заступник Андрія Єрмака потрапляв до кількох скандалів під час повномасштабної війни з РФ. Журналісти Bihus.info з'ясували, що він використав автомобіль Chevrolet Tahoe, який компанія General Motors передала Україні з гуманітарними цілями.

"Українська правда" помічала Тимошенка за кермом незадекларованого Porsche Taycan останньої моделі. Журналісти вказували, що чиновник живе в розкішному заміському будинку.

Про швидке звільнення Тимошенка 19 січня повідомляв нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. За його інформацією, незабаром варто очікувати на відставку в Кабінеті Міністрів України.

Сам Тимошенко відмовлявся коментувати можливе звільнення та називав ці відомості "маячнею з Telegram-каналів".

Інсайдери повідомляли про можливе звільнення міністра енергетики Германа Галущенка та голови Міносвіти Сергія Шкарлета.

Фокус уже писав, що на Банковій вирішили засекретити до кінця воєнного стану зарплати президента Володимира Зеленського, голови ОП Андрія Єрмака та його заступників, зокрема Кирила Тимошенка.