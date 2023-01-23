﻿Симоненко отдыхал на Новый год на море несмотря на требование Зеленского, - СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский напрямую запрещал политикам и чиновникам показательно развлекаться на заграничных курортах в то время как страна воюет с агрессором. Несмотря на это, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко поехал на Новый год в 10-дневный отпуск к жене и ребенку в испанскую Марбелью, говорится в материале "РБК-Украина".

Заявление о необходимости умерить свои каникулярные аппетиты Зеленский сделал во время обращения к парламенту в декабре 2022 года. "Извините, если кто-то из политического класса Украины думает, что когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление – это признак безумия. И таковых в политике не будет", — сказал президент.

Народные депутаты встретили эти слова овациями.

"Я прошу всем оставить дома свои личные амбиции, работать вместе в защиту нашего общего дома, работать вместе с государством так, как нужно для защиты нашей свободы, людей. И когда идет такая жестокая война – не время для политической партизанщины где-то здесь в тылу, в медиа или тем более в столицах государств, которые нам помогают", — также добавил глава государства.

Через несколько дней после этой речи, утверждают журналисты, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко взял 10-дневный отпуск и отправился к семье в Испанию.

"Фото опубликовала жена Симоненко в инстаграмме. По информации источников в правоохранительных органах, Симоненко находился в отпуске за границей 10 дней. Выезд из Украины 30.12.2022 через пункт пропуска Краковец на автомобиле Мерседес р.н. ВС 0001 ХН, вместе с Виктором Деркачем (за рулем). Возвращение в Украину 08.01.2023 через пункт пропуска Краковец вместе с Романом Серетко (за рулем) на том же авто", — написал журналист Украинской правды Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

"Оказалось, что авто зарегистрировано на компанию ООО "ХОЛДИНГ "ГРАНД ОТЕЛЬ"". Компания принадлежит супруге очень известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского", — отметил журналист.