Резніченко, Кулеба та Янушевич: Кабмін планує звільнити кількох глав ОВА, – ЗМІ

Фігурант кримінального провадження, пов'язаного з "Великим будівництвом", Валентин Резніченко подав заяву на звільнення самостійно. Інші глави адміністрацій підуть за згодою сторін, стверджують журналісти.

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Кабінет Міністрів України розгляне питання про звільнення 5 голів обласних військових адміністрацій на засіданні 24 січня. Про це сказано у списку кадрових питань, яке внесено на розгляд уряду та потрапило у розпорядження "Української правди".

За даними видання, йдеться про Валентина Резніченка (глава Дніпропетровської ОВА), Олександра Старуха (глава Запорізької ОВА) та Олексія Кулеби (глава Київської ОВА), може обійняти посаду заступника голови Офісу президента замість Кирила Тимошенка, — ред.).

Відставка загрожує і голові Сумської ОВА Дмитру Живицькому, а також Ярославу Янушевичу (глава Херсонської ОВА).

Резніченко подав заяву на звільнення самостійно, за іншими главами ОВА йдеться про звільнення за згодою сторін, наголошує видання.

Зазначимо, що Резніченко — фігурант кримінального провадження. НАБУ 26 грудня минулого року проводило обшуки з кримінального провадження, пов'язаного з "Великим будівництвом".

Детективи взялися за Резніченка після розслідування "Української правди" під назвою "Фітнес-тренер на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОВА стала найбагатшою під час війни".

У розслідуванні йдеться, що після початку повномасштабної війни з Росією компанія Яни Хланти, близької подруги Резніченко, отримала 1,5 мільярда гривень на ремонт та експлуатацію доріг у Дніпропетровській області.

Кабмін має розглянути питання звільнення кількох заступників міністрів, зокрема В'ячеслава Шаповалова. Заступник міністра оборони України подав у відставку через скандал із закупівлями продуктів харчування для ЗСУ.

Нагадаємо, що 24 січня генпрокурор України Андрій Костін схвалив звільнення свого заступника Олексія Симоненка. Він подав у відставку після оприлюднення інформації про його відпустку із сім'єю на новорічних святах у Марбелью в іспанській Андалусії.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко 23 січня написав заяву на звільнення за власним бажанням. Наступного дня він дякував президенту України Володимиру Зеленському за "довіру і можливість робити добрі справи".