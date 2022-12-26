НАБУ проводить обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка – "Схеми"

За інформацією журналістів, обшуки пов'язані з розслідуванням махінацій навколо президентської програми "Велике будівництво".

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) проводять обшуки в кабінеті голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко, а також у департаменті житлово-комунального господарства та низці інших департаментів. Про це повідомляють "Схеми" із посиланням на свої джерела.

Обшуки почалися вранці 26 грудня з кримінального провадження, пов'язаного з "Великим будівництвом".

"Як ми дізналися з трьох різних джерел, сьогодні детективи НАБУ провели обшук у робочому кабінеті голови Дніпропетровщини Резніченка, у низці профільних департаментів ОВА, а також за низкою інших адрес, що фігурують у цій кримінальній справі, започаткованій за статтями "зловживання владою або службовим становищем" та "легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом", — написала у своїй Facebbok журналістка "Схем" Наталія Седлецька.

Також обшуки, за даними Схем, провели у підрядників Дніпропетровської ОВА – у приміщеннях фірми "Будінвест Інжиніринг", на виробничих підприємствах та у пов'язаних осіб компанії.

У НАБУ та САП поки що не коментують слідчі дії. На момент публікації сам Резніченко не прокоментував обшуки.

"Велике Будівництво" — національна програма масштабної розбудови інфраструктури в Україні. Проект розпочався з ініціативи президента Володимира Зеленського 1 березня 2020 року. Розпочати будівництво по всій країні ще у 2018 році Україні рекомендували у Міжнародному валютному фонді та Світовому банку.

Під програму потрапляють дороги державного та місцевого значення, дошкільні навчальні заклади, школи, медичні заклади, об'єкти спортивної інфраструктури, проекти культурного спрямування, об'єкти культурної спадщини, мости та шляхопроводи.

Що відомо про розслідування?

У розслідуванні "Української правди" під назвою "Фітнес-тренер на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОВА стала найбагатшою під час війни" йдеться про те, що з початку повномасштабної війни з РФ компанія близької подруги Резніченко на ім'я Яна Хланта отримала 1,5 мільярда гривень на ремонт та експлуатацію доріг у регіоні.

Журналісти з'ясували, що 34-річна Хланта, майстер спорту з пауерліфтингу та фітнес-тренер, їздить на Kia Sportage 2020 року випуску, зареєстрованого на компанію "Севент консалтинг груп". Ця компанія належить голові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку, сказано у матеріалі.

Джерела видання у правоохоронних органах підтвердили, що з 2020 по 2021 роки Резніченко та Хланта разом їздили до Риги, Берліна, Стамбула, Мюнхена та Праги.

2021 року, як зазначається у розслідуванні, компанія виграла тендери майже на 15 мільярдів гривень. У єдиному веб-порталі використання публічних коштів "Українська правда" побачила, що за час повномасштабної війни "Будінвест Інжиніринг" отримала близько 1,5 мільярда гривень.

Основну частину грошей переказав Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОВА, дані про частину договорів не подали до системи Prozorro через воєнний стан, наголошують розслідувачі.

У цій справі ще 2 листопада САП зареєструвало кримінальне провадження, проте на той момент Резніченко не фігурував там як підозрюваний.

Нагадаємо, НАБУ розслідує провадження щодо екс-генерального прокурора України Ірини Венедиктової. Розслідування ведеться за фактом можливого втручання екс-генпрокурора у справу, де фігурує голова Окружного адмінсуду Павло Вовк.

Також 14 грудня Фокус писав про те, що співробітники САП та НАБУ повідомили чинного народного депутата про підозру у декларуванні недостовірних відомостей.