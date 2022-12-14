Приховав майно й активи: САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу

За даними слідства, український політик не вказав квартиру в Києві та неправильно вказав суму грошових активів на його банківських рахунках.

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Співробітники Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили чинного народного депутата про підозру в декларуванні недостовірних відомостей. Про це розповіли в пресслужбі САП.

Повідомляється, що нардеп проходить у кримінальній справі про умисне внесення недостовірних відомостей у декларацію особою, яка уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування — ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Досудове слідство встановило, що підозрюваний політик у декларації за 2020 рік не вказав квартиру в Києві, якою він користувався. Крім того, він неправильно вказав суму грошових активів на його банківських рахунках.

"Загалом, народний депутат не задекларував майна на загальну суму понад 3,7 млн ​​гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб", — йдеться у повідомленні.

У НАБУ уточнили, що суму коштів, розміщених на депозитах, було занижено на 10 тис. грн. Також некоректно відображено відомості з отриманих відсотків за цими депозитами.

Ім'я політика правоохоронці не уточнюють.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що НАБУ оголосило в розшук нардепа Михайла Волинця, якого підозрюють у недостовірному декларуванні. За версією слідства політик приховав майже 2 млн грн активів.

Раніше, 19 серпня в НАЗК повідомили, що нардеп Микола Тищенко "забув" задекларувати Mercedes S-класу за 500 тис. грн. Адміністративні протоколи також були складені щодо його колег по "Слузі народу" — Романа Мулика та Олексія Кузнєцова.