Приховав майно й активи: САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу
За даними слідства, український політик не вказав квартиру в Києві та неправильно вказав суму грошових активів на його банківських рахунках.
Співробітники Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили чинного народного депутата про підозру в декларуванні недостовірних відомостей. Про це розповіли в пресслужбі САП.
Повідомляється, що нардеп проходить у кримінальній справі про умисне внесення недостовірних відомостей у декларацію особою, яка уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування — ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.
Досудове слідство встановило, що підозрюваний політик у декларації за 2020 рік не вказав квартиру в Києві, якою він користувався. Крім того, він неправильно вказав суму грошових активів на його банківських рахунках.
"Загалом, народний депутат не задекларував майна на загальну суму понад 3,7 млн гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб", — йдеться у повідомленні.
У НАБУ уточнили, що суму коштів, розміщених на депозитах, було занижено на 10 тис. грн. Також некоректно відображено відомості з отриманих відсотків за цими депозитами.
Ім'я політика правоохоронці не уточнюють.
Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що НАБУ оголосило в розшук нардепа Михайла Волинця, якого підозрюють у недостовірному декларуванні. За версією слідства політик приховав майже 2 млн грн активів.
Раніше, 19 серпня в НАЗК повідомили, що нардеп Микола Тищенко "забув" задекларувати Mercedes S-класу за 500 тис. грн. Адміністративні протоколи також були складені щодо його колег по "Слузі народу" — Романа Мулика та Олексія Кузнєцова.