Нардеп Тищенко "забув" задекларувати Mercedes S-класу за 500 тисяч гривень, — НАЗК

Адміністративні протоколи також складені щодо його колег зі "Слуги народу" — Романа Мулика та Олексія Кузнєцова.

Троє чинних народних депутатів не внесли до своїх декларацій майно на суму понад 2,5 млн гривень. Про це проінформувала пресслужба Нацагентства з питань запобігання корупції.

Зокрема, відомство склало три адміністративні протоколи щодо чинних народних депутатів та направило їх до Печерського районного суду Києва. Йдеться про таких парламентарів:

Микола Тищенко — заступник голови президентської фракції "Слуга народу";

Роман Мулик — депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Олексій Кузнєцов — нардеп від "Слуги народу", член комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними НАЗК, парламентарі не задекларували майно на суму понад 2,5 млн гривень. Микола Тищенко не вніс до декларації за 2020 рік Mercedes-Benz S430 2003 року випуску, що належить йому з червня 2003 року. На момент придбання вартість транспортного засобу складала близько 500 тисяч гривень.

Мулик, зі свого боку, не вказав у декларації земельну ділянку та вніс неправдиві відомості про вартість чотирьох земельних ділянок, двох паркомісць та квартири. За даними НАЗК, вказане майно оцінюється у понад 1 млн гривень.

Кузнєцов вніс у декларацію неправдиві відомості про вартість двох будинків, нежитлового приміщення та автомобіля Volkswagen Transporter 2006 року випуску, а також земельної ділянки, яку орендує. Вартість вище перерахованого майна оцінюється у понад 1 млн гривень.

[ + – ] Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко не задекларував автомобіль Mercedes [ + – ] Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко не задекларував автомобіль Mercedes

Нагадаємо, 15 серпня проєкт Bihus.Info опублікував нове журналістське розслідування, присвячене народним депутатам України. За даними авторів матеріалу деякі парламентарі під час повномасштабної війни пересіли на нові елітні автомобілі.

Також повідомлялося, що НАБУ та САП передали до суду обвинувальний акт щодо нардепа Сергія Шахова, якого підозрюють у недостовірному декларуванні та приховуванні майна на суму майже 88 млн гривень.