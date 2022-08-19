Нардеп Тищенко "забыл" задекларировать Mercedes S-класса за 500 тысяч гривен, — НАПК

Административные протоколы также были составлены в отношении его коллег по "Слуге народа" — Романа Мулыка и Алексея Кузнецова.

Трое действующих народных депутатов не внесли в свои декларации имущество на сумму более 2,5 млн гривен. Об этом проинформировала пресс-служба Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, ведомство составило три административных протокола в отношении действующих народных депутатов и направило их в Печерский районный суд Киева. Речь идет о следующих парламентариях:

Николай Тищенко — замглавы президентской фракции "Слуга народа";

Роман Мулык — депутат от "Слуги народа", замглавы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Алексей Кузнецов — нардеп от "Слуги народа", член комитета по прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным НАПК, парламентарии не задекларировали имущество на сумму более 2,5 млн гривен. Николай Тищенко не внес в декларацию за 2020 год Mercedes-Benz S430 2003 года выпуска, который принадлежит ему с июня 2003 года. На момент приобретения стоимость транспортного средства составляла около 500 тысяч гривен.

Мулык, в свою очередь, не указал в декларации земельный участок и внес недостоверные сведения о стоимости четырех земельных участков, двух паркомест и квартиры. По данным НАПК, указанное имущество оценивается в более 1 млн гривен.

Кузнецов внес в декларацию недостоверные сведения о стоимости двух домов, нежилого помещения и автомобиля Volkswagen Transporter 2006 года выпуска, а также арендуемого им земельного участка. Стоимость выше перечисленного имущества оценивается в более 1 млн гривен.

[ + – ] Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко не задекларировал автомобиль Mercedes [ + – ] Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко не задекларировал автомобиль Mercedes

Напомним, 15 августа проект Bihus.Info опубликовал новое журналистское расследование, посвященное народным депутатам Украины. По данным авторов материала, некоторые парламентарии во время полномасштабной войны пересели на новые элитные автомобили.

Также сообщалось, что НАБУ и САП передали в суд обвинительный акт в отношении нардепа Сергея Шахова, которого подозревают в недостоверном декларировании и сокрытии имущества на сумму почти в 88 млн гривен.