Сховав позашляховик сина: НАБУ розшукує нардепа Михайла Волинця через помилки в декларації

Голова Незалежної профспілки гірників України, за версією слідства, вніс недостовірні відомості в е-декларацію за 2020 рік. Політик приховав майже 2 мільйони гривень активів, зазначили в бюро.

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук нардепа від фракції "Батьківщина", голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця. Політика підозрюють у недостовірному декларуванні, повідомила пресслужба НАБУ в Telegram-каналі.

"НАБУ розшукує народного депутата України IX скликання, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей у е-декларацію за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн гривень", — ідеться в повідомленні.

[ + – ] Михайлові Волинцю повідомили про підозру 17 листопада цього року

Представники НАБУ та САП повідомили політику про підозру 17 листопада 2022 року, його дії кваліфікували за ч.1 ст.366-2 Кримінального кодексу України (навмисне внесення суб'єктом декларування свідомо недостовірних відомостей у декларацію).

Слідство встановило, що Волинець не вніс у декларацію дані про доходи й автомобіль людини, з якою мав спільний побут, фактичні взаємні обов'язки та факт загального проживання, зазначили в НАБУ.

Михайло Волинець, за даними бюро, не задекларував фактичного користування позашляховиком 2019 року випуску, яким володіє його син. Загальна вартість невнесених у декларацію активів складає 1,79 млн гривень, заявили детективи.

Зазначимо, що Волинець досить активно веде сторінку у Facebook. Фокус попросив політика прокоментувати рішення НАБУ, але на час публікації новини він не відповів.

Раніше НАБУ відкрило кримінальне провадження та розпочало досудове розслідування щодо заступника голови Верховного суду України Богдана Львова. Журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що суддя має російське громадянство, він є співвласником квартири на Ленінградському шосе в Москві.

Нагадаємо, що в серпні заступник глави президентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко не вніс у декларацію за 2020 рік Mercedes-Benz S430 2003 року випуску. На момент покупки машина коштувала близько 500 тисяч гривень.