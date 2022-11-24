Спрятал внедорожник сына: НАБУ разыскивает нардепа Михаила Волынца за ошибки в декларации

Глава Независимого профсоюза горняков Украины, по версии следствия, внес недостоверные сведения в е-декларацию за 2020 год. Политик скрыл почти 2 миллиона гривен активов, отметили в бюро.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск нардепа от фракции "Батьківщина", главу Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца. Политика подозревают в недостоверном декларировании, сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram-канале.

"НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 млн гривен", — говорится в сообщении.

[ + – ] Михаилу Волынцу сообщили о подозрении 17 ноября этого года

Представители НАБУ и САП сообщили политику о подозрении 17 ноября 2022 года, его действия квалифицировали по ч.1 ст.366-2 Уголовного кодекса Украины (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию).

Следствие установило, что Волынец не внес в декларацию данные о доходах и автомобиле человека, с которым имел общий быт, фактические взаимные обязанности и факт общего проживания, указали в НАБУ.

Михаил Волынец, по данным бюро, не задекларировал фактическое пользование внедорожника 2019 года выпуска, которым владеет его сын. Общая стоимость невнесенных в декларацию активов составляет 1,79 млн. гривен, завили детективы.

Отметим, что Волынец довольно активно ведет страницу в Facebook. Фокус попросил политика прокомментировать решение НАБУ, но на момент публикации новости он не ответил.

Ранее НАБУ открыло уголовное производство и начало досудебное расследование в отношении замглавы Верховного суда Украины Богдана Львова. Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что у судьи есть российское гражданство, он является совладельцем квартиры на Ленинградском шоссе в Москве.

Напомним, что в августе замглавы президентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко не внес в декларацию за 2020 год Mercedes-Benz S430 2003 года выпуска. К моменту покупки машина стоила около 500 тысяч гривен.