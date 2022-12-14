Скрыл имущество и активы: САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу

По данным следствия, украинский политик не указал квартиру в Киеве и неправильно указал сумму денежных активов на его банковских счетах.

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Сотрудники Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили действующему народному депутату о подозрении в декларировании недостоверных ведомостей. Об этом рассказали в пресс-службе САП.

Сообщается, что нардеп проходит по уголовному делу об умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления — ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие установило, что подозреваемый политик в декларации за 2020 год не указал квартиру в Киеве, которой он пользовался. Кроме того, он неправильно указал сумму денежных активов на его банковских счетах.

"В целом, народный депутат не задекларировал имущества на общую сумму более 3,7 млн ​​гривен, что более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц", — сказано в сообщении.

В НАБУ уточнили, что сумма средств, размещенных на депозитах, была занижена на 10 тыс. грн. Также были некорректно отражены сведения из полученных процентов по этим депозитам.

Имя политика правоохранительные ведомства не уточняют.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что НАБУ объявило в розыск нардепа Михаила Волынца, которого подозревают в недостоверном декларировании. По версии следствия, политик скрыл почти 2 млн грн активов.

Ранее, 19 августа в НАПК сообщили, что нардеп Николай Тищенко "забыл" задекларировать Mercedes S-класса за 500 тыс. грн. Административные протоколы также были составлены в отношении его коллег по "Слуге народа" — Романа Мулыка и Алексея Кузнецова.