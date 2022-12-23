"Справи не закриті": в НАБУ підтвердили, що Венедіктова фігурує у провадженнях

Розслідування ведеться за фактом можливого втручання ексгенпрокурора у справу, де фігурує голова Окружного адмінсуду Павло Вовк.

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Національне антикорупційне бюро розслідує провадження щодо ексгенерального прокурора України Ірини Венедіктової. Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" заявив керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський.

За його словами, відомство справді розпочинало провадження щодо Ірини Венедіктової.

Детективи ведуть розслідування можливого факту неправомірного втручання ексгенпрокурора у справу, де фігурує голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк.

Калужинський зазначив, що в 2020 році заступник Венедіктової Андрій Любович підписав підозри кільком суддям ОАСК і хотів внести відповідну інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань, але зауважив, що його флешку заблоковано.

"Він звернувся з відповідним рапортом, і йому того ж дня її розблокували. Тобто це була спроба якось завадити, але вона не увінчалася успіхом. Тому що жодна флешка не завадить прокуророві виконувати свої повноваження. Того дня Любович підписав підозри, а прокурори САП разом із детективами їх вручили", — продовжив Калужинський у спілкуванні із журналістами.

Керівник підрозділу заявив, що зазначені підозри мали вручати саме прокурори Офісу генпрокурора, а сам факт втручання в роботу був оприлюднений у ЗМІ.

На уточнювальне запитання журналіста, чи відповідатиме Ірина Венедіктова за свої дії, Калужинський повідомив, що провадження не закриті та продовжують розслідуватися.

"Яке рішення буде ухвалено, залежатиме від доказів, які ми зберемо", — підсумував керівник підрозділу НАБУ в інтерв'ю.

Нагадаємо, що Ірина Венедіктова була усунена з посади генерального прокурора указом президента Володимира Зеленського від 17 липня.

Уже 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.