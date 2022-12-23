"Дела не закрыты": в НАБУ подтвердили, что Венедиктова фигурирует в производствах

Расследование ведется по факту возможного вмешательства экс-генпрокурора в дело, в котором фигурирует глава Окружного админсуда Павел Вовк.

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Национальное антикоррупционное бюро расследует производства в отношении экс-генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" заявил руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский.

По его словам, ведомство действительно начинало производство в отношении Ирины Венедиктовой.

Детективы ведут расследование возможного факта неправомерного вмешательства экс-генпрокурора в дело, в котором фигурирует глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк.

Калужинский отметил, что в 2020 году заместитель Венедиктовой Андрей Любович подписал подозрения нескольким судьям ОАСК и хотел внести соответствующую информацию в Единый реестр досудебных расследований, но заметил, что его флешка заблокирована.

"Он обратился с соответствующим рапортом, и ему в тот же день ее разблокировали. То есть это была попытка как-то помешать, но она не увенчалась успехом. Потому что ни одна флешка не помешает прокурору выполнять свои полномочия. В тот день Любович подписал подозрения, а прокуроры САП вместе с детективами их вручили", — продолжил Калужинский в общении с журналистами.

Руководитель подразделения заявил, что указанные подозрения должны были вручать именно прокуроры Офиса генпрокурора, а сам факт вмешательства в работу был предан огласке в СМИ.

На уточняющий вопрос журналиста, будет ли Ирина Венедиктова отвечать за свои действия, Калужинский сообщил, что производства не закрыты и продолжают расследоваться.

"Какое решение будет принято, будет зависеть от доказательств, которые мы соберем", — подытожил руководитель подразделения НАБУ в интервью.

Напомним, что Ирина Венедиктова была отстранена с должности генерального прокурора указом президента Владимира Зеленского от 17 июля.

Уже 19 июля Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.