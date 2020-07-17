НАБУ проводит обыски в Окружном админсуде Киева. Судьям сообщено о подозрении

В суде заявили, что обыски незаконные и являются попыткой дискредитации ОАСК.

В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили информацию о сегодняшних обысках в Окружном административном суде города Киева.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в помещениях Окружного административного суда города Киева и Государственной судебной администрации для изъятия предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства. Детали – позже", – написали в НАБУ.

До этого заявление об обысках появилось на официальном сайте Окружного админсуда Киева. "Сегодня, 17 июля 2020 года, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований – расследование дел Майдана".

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В Админсуде заявили, что следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела. А также добавили: "Это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева таким образом".

В последнее время ОАСК принял ряд громких решений, например, отменой решения о национализации Приватбанка.

Как сообщает "Слово и дело" со ссылкой на свои источники в антикоррупционных органах, НАБУ, в частности, проводит обыски у председателя ОАСК Павла Вовка.

По данным издания, Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям Окружного админсуда Киева, а также председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку сообщили о подозрении. Сообщается также, что сам Вовк сейчас находится в отпуске и его местонахождение не установлено.

Напомним, 26 июля прошлого года детективы НАБУ совместно с управлением спецрасследований ГПУ провели обыски в ОАСК.

Позже НАБУ опубликовало записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.

В самом же суде назвали обыски НАБУ и ГПУ давлением на судей.