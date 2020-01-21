Новым главой Окружного административного суда Киева стал скандальный Павел Волк

2020-01-21 11:25:29

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За Вовка отдано 39 голосов

 

Новым председателем Окружного административного суда Киева (ОАСК) стал Павел Волк

Об этом сообщает "Суд инфо".

Голосование состоялось 21 января. За Вовка отдано 39 голосов.

Ранее ГПУ остановила дело по аудиозаписям разговоров экс-главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Судьи не смогли вовремя рассмотреть ходатайство ГПУ о продлении срока предварительного следствия по делу своего коллеги Павла Вовка.

Как ранее сообщал Фокус:

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