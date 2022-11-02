Гроші на дороги: подруга голови Дніпропетровської ОВА отримала 1,5 млрд із бюджету, – ЗМІ

За даними журналістів, фітнес-тренерка та близька знайома Валентина Резніченка володіє фірмою "Будінвест Інжиніринг". Минулого року ця компанія виграла тендери майже на 15 мільярдів гривень, обійшовши турецького гіганта Onur.

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Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) зареєструвала провадження після розслідування про подругу голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка. Про це повідомила пресслужба САП у відповідь на запит "Української правди".

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні злочини за двома статтями:

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки)

ч. 2 ст. 209 (легалізація, відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі).

Досудове розслідування доручили детективам НАБУ. Резніченко, за інформацією прокурорів, наразі не є підозрюваним чи обвинуваченим у кримінальних провадженнях, де процесуальне керівництво здійснює САП.

Резніченко на момент публікації новини не прокоментував розслідування "Української правди".

"Фітнес-тренерка" на мільярд: розслідування про близьку подругу Резніченка

У розслідуванні "Української правди" під назвою "Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОВА стала найбагатшою під час війни" йдеться про те, що з початку повномасштабної війни з Росією компанія близької подруги Резніченка, на ім'я Яна Хланта, отримала 1,5 мільярда гривень на ремонт та експлуатацію доріг у регіоні.

Журналісти з'ясували, що 34-річна Хланта, майстриня спорту з пауерліфтингу та фітнес-тренерка, їздить на Kia Sportage 2020 року випуску, зареєстрованого на компанію "Севент консалтинг груп". Ця компанія належить голові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку, сказано в матеріалі.

[ + – ] 34-річна Яна Хланта – майстриня спорту з пауерліфтингу та фітнес-тренерка

Джерела видання у правоохоронних органах підтвердили, що з 2020 по 2021 роки Резніченко та Хланта разом їздили до Риги, Берліна, Стамбула, Мюнхена та Праги.

"За кількістю отриманих за цей період бюджетних коштів компанія "Будінвест Інжиніринг", одним із власників якої є Хланта (49% статутного капіталу фірми), обійшла такого гіганта, як турецька компанія Onur", — зауважили автори.

2021 року, як зазначається у розслідуванні, компанія виграла тендери майже на 15 мільярдів гривень. У єдиному вебпорталі використання публічних коштів "Українська правда" побачила, що за час повномасштабної війни "Будінвест Інжиніринг" отримала близько 1,5 мільярда гривень.

Основну частину грошей переказав Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОВА, дані про частину договорів не подали до системи Prozorro через воєнний стан, наголошують розслідувачі.

Журналісти просили прокоментувати дані факти Резніченка та Хланту, але на момент публікації матеріалу вони не відповіли на запитання.

Нагадаємо, що раніше колишні чиновники Держприкордонслужби України попалися на махінаціях з квартирами і отримали 10,68 млн гривень неправомірної вигоди.

НАБУ та САП нещодавно виявили схему за участю колишнього народного депутата, який привласнив понад 93 млн гривень. У Центрі протидії корупції кажуть, що це був екснардеп 8-го скликання від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Грановський.

Детективи НАБУ обшукували Кабінет міністрів та Офіс президента України з 19 по 20 жовтня у справі про розкрадання гуманітарної допомоги.