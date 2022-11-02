Деньги на дороги: подруга главы Днепропетровской ОВА получила 1,5 млрд из бюджета, – СМИ

По сведениям журналистов, фитнес-тренер и близкая знакомая Валентина Резниченко владеет фирмой "Будинвест Инжиниринг". В прошлом году эта компания выиграла тендеры почти на 15 миллиардов гривен, обойдя турецкого гиганта Onur.

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Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировало производство после расследования о подруге главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко. Об этом сообщила пресс-служба САП в ответ на запрос издания "Украинская правда".

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовных преступлениях по двум статьям:

ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)

ч.2 ст. 209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере).

Досудебное расследование поручили детективам НАБУ. Резниченко, по информации прокуроров, сейчас не является подозреваемым или обвиняемым по уголовным производствам, где процессуальное руководство осуществляет САП.

Резниченко на момент публикации новости не прокомментировал расследование "Украинской правды".

"Фитнес-тренер" на миллиард: расследование о близкой подруге Резниченко

В расследовании "Украинской правды" под названием "Фитнес-тренер на миллиард. Как компания близкой подруги руководителя Днепропетровской ОВА стала самой богатой во время войны" идет речь о том, что с начала полномасштабной войны с Россией компания близкой подруги Резниченко по имени Яна Хланта получила 1,5 миллиарда гривен на ремонт и эксплуатацию дорог в регионе.

Журналисты выяснили, что 34-летняя Хланта, мастер спорта по пауэрлифтингу и фитнес-тренер, ездит на Kia Sportage 2020 года выпуска, который зарегистрирован на компанию "Севент консалтинг групп". Эта компания принадлежит главе Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко, сказано в материале.

[ + – ] 34-летняя Яна Хланта – мастер спорта по пауэрлифтингу и фитнес-тренер

Источники издания в правоохранительных органах подтвердили, что с 2020 по 2021 годы Резниченко и Хланта вместе ездили в Ригу, Берлин, Стамбул, Мюнхен и Прагу.

"По количеству полученных за этот период бюджетных средств компания "Будинвест Инжиниринг", одним из владельцев которой является Хланта (49% уставного капитала фирмы), обошла такого гиганта, как турецкая компания Onur", — заметили авторы.

В 2021 году, как отмечается в расследовании, компания выиграла тендеры почти на 15 миллиардов гривен. В едином веб-портале использования публичных средств "Украинская правда" увидела, что за время полномасштабной войны "Будинвест Инжиниринг" получила около 1,5 миллиарда гривен.

Основную часть денег перевел Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской ОВА, данные о части договоров не подали в систему Prozorro из-за военного положения, подчеркивают расследователи.

Журналисты просили прокомментировать данные факты Резниченко и Хланту, но на момент публикации материала они не ответили на вопросы.

Напомним, что ранее бывшие чиновники Госпогранслужбы Украины попались на махинациях с квартирами и получили 10,68 млн гривен неправомерной выгоды.

НАБУ и САП недавно выявили схему с участием бывшего народного депутата, который присвоил более 93 млн гривен. В Центре противодействия коррупции говорят, что это был экс-нардеп 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко" Александр Грановский.

Детективы НАБУ обыскивали Кабинет министров и Офис президента Украины с 19 по 20 октября по делу о хищении гуманитарной помощи.