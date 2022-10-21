Организовал схему на 93 млн грн: НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу Грановскому

Следствие установило, что в 2015 году подозреваемый организовал схему, по которой "Одесский припортовой завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и специальная антикоррупционна прокуратура сообщили о подозрении бывшему народному депутату, которого подозревают в организации коррупционной схемы и нанесению ущерба "Одесскому припортовому заводу" (99,57% принадлежит государству). Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Ведомство не указывает, о ком именно идет речь. Однако по информации Центра противодействия коррупции и журналистов, сообщение о подозрении получил экс-народный депутат 8-го созыва от партии "Блок Петра Порошенко" Александр Грановский.

Следствие установило, что подозреваемый организовал схему, по которой "Одесский припортовой завод" (ОПЗ) продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физические поставки обеспечивал этим компаниям "ОПЗ".

Известно, что эта схема работала с марта по декабрь 2015 года, за это время "ОПЗ" недополучил прибыли на 93,3 млн грн.

Подозреваемого в организации схемы объявили в розыск, его местонахождение не установлено. Ему грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.

Подозрение другим участникам схемы

В НАБУ рассказали, что в марте 2020 года о подозрении сообщили 4 участникам схемы:

доверенному лицу экс-нардепа по трем статьям: ч. 5 ст. 27 УК — пособничество в уголовном правонарушении, ч.2. ст. 28 УК — уголовное правонарушение, совершенное группой лиц, ч. 2 ст. 364 УК — злоупотребление властью или служебным положением. Подозреваемый находится в розыске;

заместителю директора "ОПЗ" — ч. 2 ст. 28 УК, ч. 2 ст. 364 УК Украины;

начальнику отдела АО "ОПЗ" — ч. 2 ст. 28 УК, ч. 2 ст. 364 УК Украины;

владельцу компании-нерезидента-участника коррупционной схемы — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины, объявили в розыск.

Напомним, 18 октября НАБУ начало уголовное производство против бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. По версии следствия, он получил $5,5 млн и свыше 21 млн евро взятки за возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) компаниям его помощника Олега Бахматюка.

Ранее, 6 октября НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Нацбанка Кириллу Тимошенку. Следствие установило, что он, находясь на должности председателя правления "Укргазбанка", вместе с подельниками вывел из финучреждения более 206 млн грн.