Організував схему на 93 млн грн: НАБУ повідомило про підозру екснардепу Грановському

Слідство встановило, що у 2015 році підозрюваний організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива заздалегідь визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

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Національне антикорупційне бюро України та спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому народному депутату, якого підозрюють в організації корупційної схеми та завдані збитків "Одеському припортовому заводу" (99,57% належить державі). Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Відомство не вказує, про кого саме йдеться. Проте, за інформацією Центру протидії корупції та журналістів, повідомлення про підозру отримав екснародний депутат 8 скликання від партії "Блок Петра Порошенка" Олександр Грановський.

Слідство встановило, що підозрюваний організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) продавав мінеральні добрива заздалегідь визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектора економіки за конкурентними цінами. Проте фізичні постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ".

Відомо, що ця схема працювала з березня до грудня 2015 року, за цей час "ОПЗ" недоотримав прибутку на 93,3 млн грн.

Підозрюваного в організації схеми оголосили у розшук, його розташування не встановлено. Йому загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.

Підозра іншим учасникам схеми

У НАБУ розповіли, що у березні 2020 року про підозру повідомили 4 учасників схеми:

довіреній особі екснардепа за трьома статтями: ч. 5 ст. 27 КК — допомога у кримінальному правопорушенні, ч.2. ст. 28 КК — кримінальне правопорушення, вчинене групою осіб, ч. 2 ст. 364 КК — зловживання владою або службовим становищем. Підозрюваний перебуває у розшуку;

заступнику директора "ОПЗ" — ч. 2 ст. 28 КК, ч. 2 ст. 364 КК України;

начальнику відділу АТ "ОПЗ" — ч. 2 ст. 28 КК, ч. 2 ст. 364 КК України;

власнику компанії-нерезидента-учасника корупційної схеми – ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, оголосили у розшук.

Нагадаємо, 18 жовтня НАБУ розпочало кримінальне провадження проти колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. За версією слідства, він отримав $5,5 млн та понад 21 млн євро хабара за відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) компаніям його помічника Олега Бахматюка.

Раніше, 6 жовтня, НАБУ повідомило про підозру ексглаві Нацбанку Кирилу Тимошенку. Слідство встановило, що він, перебувавши на посаді голови правління "Укргазбанку", разом із спільниками вивів із фінустанови понад 206 млн грн.