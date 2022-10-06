НАБУ повідомило про підозру голові Нацбанку Кирилу Шевченку

Голова НБУ Шевченко, який подав у відставку за станом здоров'я, перебуваючи на посаді голови правління "Укргазбанку", разом зі спільниками вивів із фінустанови понад 206 млн грн, вважає слідство.

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомило про підозру голові Національного банку України Кирилу Шевченку в незаконному виведенні 206 млн грн з "Укргазбанку" в 2014-2019 роках, коли той був головою правління фінансової установи. Про це у четвер, 6 жовтня, повідомила пресслужба НАБУ на своєму сайті.

За версією слідства, організована група на чолі з тодішнім головою правління "Укргазбанку" протягом 2014-2019 років вивела з банку 206 млн грн. Усього про підозру з цього виробництва було повідомлено п'ятьом особам, які обіймали посади у фінустанові на той момент:

голова правління — ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (з 2014 по 2020 рік посаду обіймав чинний голова НБУ Кирило Шевченко);

два заступники голови правління — ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України;

директор департаменту роботи з корпоративними віп-клієнтами — ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України;

заступник директора департаменту роботи з корпоративними віп-клієнтами — ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

У НАБУ зазначили, що місцезнаходження ексглави правління "Укргазбанку" невідоме, тому повідомлення про підозру представники відомства, згідно з повідомленням, "залишили в адміністрації за місцем його роботи, а саме — Національному банку України".

"У силу таких самих обставин у такому ж порядку повідомили про підозру й одному із заступників "Укргазбанку" та заступника директора департаменту з роботи з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови", — йдеться у заяві бюро.

Підозра Шевченку: деталі провадження

Слідство встановило, що вищезазначені працівники банку в листопаді 2014 року ввели в дію схему виведення грошей з державного банку через оплату послуг підставним посередникам за залучення коштів великого бізнесу, держустанов і підприємств.

"Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному "Укргазбанку" на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, введеним для держсектору Кабміном. Держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно платив псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, і про які більшість клієнтів банку навіть не знали", — зазначили в НАБУ.

Слідчі відомства уточнили, що підставними посередниками виявились фізособи-підприємці, самозайняті та юридичні особи, більшість з яких були зареєстровані як такі виключно для участі в схемі тодішнього керівництва "Укргазбанку".

Усього з листопада 2014 року до березня 2020 року "Укргазбанк" провів понад тисячу переказів на адресу 52 підставних посередників, витративши на це понад 206 млн грн. Організатором схеми слідство вважає першого заступника голови правління "Укргазбанку", який незабаром очолив правління за рішенням уряду. Він, за даними НАБУ та САП, ініціював зміну внутрішньої документації для реалізації схеми та контролював виплати.

"Підозри НАБУ та САП ґрунтуються на низці експертиз, допитів свідків, обшуків, тимчасових доступів, інформації, отриманої від клієнтів банку, оглядах комп'ютерної техніки та мобільних телефонів із детальним листуванням між учасниками за вказаною схемою, вилучених документів. НАБУ та САП встановлюють інших учасників корупційної схеми", — додали у відомстві.

Також НАБУ поділилося інфографікою, на якій показано результати розслідування щодо дій колишніх посадових осіб "Укргазбанку" у цій схемі.

[ + – ] Схема "Укргазбанку"

Зазначимо, що Шевченко із 7 жовтня 2014 року обіймав посаду першого заступника голови правління "Укргазбанку". При цьому листопад 2014 року слідство означило часом початок дії схеми. З 26 грудня 2014 року чинний голова Нацбанку працював на посаді виконувача обов'язків голови правління "Укргазбанку", з 28 травня 2015 року по 16 липня 2020 року — був головою правління фінустанови, після чого 16 липня того ж року Верховна рада призначила Шевченка керівником НБУ Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 4 жовтня Кирило Шевченко заявив, що йде з посади голови НБУ за станом здоров'я. Керівник фінустанови попросив президента України Володимира Зеленського ухвалити свою відставку.

Замість Шевченка фінансовий регулятор може очолити колишній керівник "Ощадбанку" Андрій Пишний.